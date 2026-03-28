Giá vàng nội địa ‘bỏ xa’ giá thế giới 28/03/2026 12:10

(PLO)- Giá vàng trong nước bật tăng theo đà thế giới, vàng SJC và vàng nhẫn 9999 đồng loạt cộng thêm hơn 1 triệu đồng/lượng, nới rộng khoảng cách với giá quốc tế lên đến 30 triệu đồng.

Vàng miếng SJC và vàng nhẫn trơn giao dịch sáng nay, 28-3, tăng mạnh từ 1 - 1,2 triệu đồng/lượng, do ảnh hưởng từ giá vàng thế giới

Sáng 28-3, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (Công ty SJC), Phú Nhuận, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải đồng loạt niêm yết giá vàng miếng ở mức 169,8 triệu đồng/lượng (mua) và 172,8 triệu đồng/lượng (bán), cao hơn 1,2 triệu đồng ở cả hai chiều so với chốt phiên hôm qua.

Giá vàng trong nước tăng trở lại, song vẫn thấp hơn khoảng 18 triệu đồng mỗi lượng so với đỉnh. Ảnh: T.L

Tương tự, giá vàng nhẫn trơn 24K tại Công ty SJC cũng được điều chỉnh tăng tương ứng, với mức giá mua – bán được neo ở mức 169,6 - 172,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Trong khi đó, Công ty Mi Hồng chỉ cộng thêm 800.000 đồng/lượng, nâng giá mua bán đối với vàng nhẫn 9999 lên 170,8 – 172,8 triệu đồng/lượng, ngang bằng với vàng miếng SJC. Riêng các loại sản phẩm vàng khác tại doanh nghiệp này được tăng lên đến 2 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng tăng 115 USD/ounce lên 4.493 USD/ounce. Việc kim loại quý này quay lại dao động quanh mốc 4.500 USD/ounce vào cuối tuần đã củng cố niềm tin của giới đầu tư rằng giai đoạn biến động tiêu cực có thể đã đi qua.

Quy đổi theo tỉ giá tại ngân hàng thương mại, giá vàng “ngoại” tương đương khoảng 142,7 triệu đồng/lượng, chưa bao gồm thuế phí, thấp hơn giá vàng trong nước gần 30 triệu đồng mỗi lượng.

Khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy tâm lý thị trường đang chuyển biến tích cực, khi có đến 50% chuyên gia Phố Wall đã quay lại lập trường lạc quan, nhóm nhà đầu tư nhỏ lẻ cũng nghiêng nhẹ về kịch bản giá tăng sau một tuần giao dịch khởi sắc.

Ông Rich Checkan, Chủ tịch kiêm CEO của Asset Strategies International - công ty có trụ sở tại Mỹ, chuyên hoạt động trong lĩnh vực đầu tư và bảo toàn tài sản, cho rằng: “Xu hướng giá vàng vẫn là tăng. Từ giữa tuần đến nay, thị trường đã phát đi những tín hiệu cho thấy đợt điều chỉnh giảm quá đà đang dần chạm đáy. Nhà đầu tư đang chờ một nhịp hồi rõ ràng hơn trước khi quay lại mua vào, và tôi tin rằng họ sẽ coi đây là thời điểm thích hợp để hành động”.