Gian lận trong đấu thầu, 1 công ty bị cấm đấu thầu 4 năm ở Đồng Nai 20/04/2026 14:11

(PLO)- Công ty bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu 4 năm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai vì có hành vi gian lận trong đấu thầu.

Ngày 20-4, UBND tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định cấm tham gia hoạt động đấu thầu đối với các dự án, dự toán mua sắm trên địa bàn tỉnh đối với Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Nhật Phát, trụ sở tại khu phố 4 (phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai).

Quyết định của UBND tỉnh Đồng Nai về việc cấm tham gia đấu thầu ở Đồng Nai đối với Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Nhật Phát.

Theo đó, Công ty Nhật Phát đã gian lận trong đấu thầu (làm giả hồ sơ, tài liệu trong đấu thầu), làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu khi tham dự gói thầu số 11 (tư vấn) giám sát thi công (toàn bộ công trình) thuộc dự án đường Trảng Bom - Cây Gáo (đoạn từ ngã tư Tân Lập đến giáp hồ Trị An).

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, hành vi trên bị cấm trong hoạt động đấu thầu quy định tại điểm a khoản 4 điều 16, luật Đấu thầu năm 2023.

Công ty Nhật Phát sẽ bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu 4 năm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.