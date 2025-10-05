Gói tín dụng cho vay nhà ở xã hội đã giải ngân khoảng 4.000 tỉ 05/10/2025 18:51

(PLO)- Đại diện NHNN cho biết, đến hết tháng 9, chương trình tín dụng cho vay nhà ở xã hội, cho vay người trẻ dưới 35 tuổi đã giải ngân khoảng 4.000 tỉ đồng, tăng 66,2% so với cuối năm 2024.

Chiều 5-10, tại họp báo Chính phủ thường kỳ, Phó Thống đốc NHNN Đoàn Thái Sơn đã thông tin về tình hình tăng trưởng tín dụng 9 tháng năm nay.

Theo Phó Thống đốc Đoàn Thái Sơn, từ đầu năm, NHNN thường xuyên chỉ đạo các tổ chức tín dụng tập trung tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả.

Cùng với đó, hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh ưu tiên, các động lực tăng trưởng kinh tế theo đúng chủ trương của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, tích cực triển khai các điều kiện tín dụng, kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.

Ngoài ra, tăng cường chuyển đổi số, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, thủ tục cho vay, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn tín dụng.

Tính đến ngày 29-9, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đã đạt 17,41 triệu tỉ đồng, tăng 13,4% so với cuối năm 2024. Cơ cấu tín dụng của các ngành về cơ bản phù hợp với cơ cấu kinh tế.

Vốn tín dụng tiếp tục hướng vào sản xuất kinh doanh, trong đó khoảng 78% dư nợ tín dụng hỗ trợ sản xuất kinh doanh. Một số lĩnh vực ưu tiên theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chiếm tỉ trọng rất lớn.

Cụ thể, cuối tháng 8, dư nợ nông nghiệp đạt 3,9 triệu tỉ đồng, chiếm khoảng 22,6%; tín dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ đạt khoảng 3,3 triệu tỉ đồng, chiếm 19,04%.

Phó Thống đốc NHNN Đoàn Thái Sơn cung cấp thông tin về tiến độ giải ngân các chương trình tín dụng. Ảnh: VGP

Đồng thời, các chương trình tín dụng theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng tiếp tục được triển khai và có kết quả tích cực, như chương trình cho vay khắc phục khó khăn đối với lĩnh vực nông, lâm, thủy sản xuất khẩu với tổng giải ngân lũy kế khoảng 166.000 tỉ đồng.

Chương trình cho vay nhà ở xã hội, cho vay người trẻ dưới 35 tuổi theo Quyết định số 33/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cũng đạt kết quả giải ngân khoảng 4.000 tỉ đồng, tăng 66,2% so với cuối năm 2024.

Trong thời gian tới, để đạt được mục tiêu tín dụng đã đề ra và góp phần hỗ trợ kinh tế, NHNN sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp đồng bộ. Trong đó, liên quan đến tín dụng sẽ được điều hành phù hợp với các chỉ đạo kinh tế vĩ mô và nhu cầu hấp thụ vốn của nền kinh tế.

Tín dụng sẽ được hướng vào sản xuất kinh doanh ưu tiên và các động lực tăng trưởng kinh tế; kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.

Đẩy mạnh triển khai các chương trình, chính sách về hỗ trợ 2% lãi suất từ ngân sách nhà nước cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh để hướng tới tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn và áp dụng khung tiêu chuẩn ESG.