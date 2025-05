GPLX quốc tế đổi sang GPLX Việt Nam như thế nào? 26/05/2025 08:07

Tôi hiện có bằng lái quốc tế, xin hỏi khi về Việt Nam, tôi có cần đổi sang bằng lái xe Việt Nam để điều khiển phương tiện không? Nếu cần, thủ tục như thế nào, làm ở đâu, mất bao lâu, lệ phí bao nhiêu và có thể làm online không?

Bạn đọc Phong Nguyễn (Úc)

Trả lời vấn đề trên, luật sư Nguyễn Đình Thế, Đoàn Luật sư TP.HCM, cho biết trong bối cảnh toàn cầu hóa, nhiều cá nhân mang quốc tịch nước ngoài hoặc song tịch có nhu cầu về Việt Nam sinh sống, làm việc hoặc tạm trú, kéo theo việc sử dụng phương tiện giao thông cá nhân.

Đối tượng được đổi giấy phép lái xe nước ngoài

Căn cứ theo khoản 1 Điều 24 Thông tư số 12/2025/TT-BCA ngày 28-02-2025 của Bộ Công an quy định về về sát hạch, cấp giấy phép lái xe; cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế thì những đối tượng sau có thể đổi giấy phép lái xe nước ngoài sang giấy phép lái xe Việt Nam:

a) Người nước ngoài cư trú tại Việt Nam

Đối với người nước ngoài sinh sống, làm việc, học tập tại Việt Nam, họ có thể đổi giấy phép lái xe quốc gia của mình sang GPLX Việt Nam nếu có giấy phép lái xe còn thời hạn và có giấy tờ chứng minh quyền cư trú hợp pháp tại Việt Nam (Ví dụ: thẻ tạm trú, thẻ thường trú, giấy chứng minh thư ngoại giao hoặc công vụ từ 03 tháng trở lên). Điều này cho phép người nước ngoài có thể tham gia giao thông một cách hợp pháp mà không gặp phải sự gián đoạn hoặc vi phạm giao thông.

b) Người Việt Nam cư trú, học tập, làm việc ở nước ngoài

Người Việt Nam mang quốc tịch Việt Nam, trong quá trình học tập, làm việc, hoặc sinh sống ở nước ngoài, nếu có giấy phép lái xe quốc gia còn hiệu lực và có nhu cầu lái xe tại Việt Nam, cũng có thể đổi giấy phép đó sang GPLX Việt Nam. Điều này tạo sự thuận lợi cho công dân Việt Nam khi trở về nước, giúp họ không phải trải qua quy trình cấp mới GPLX mà chỉ cần chuyển đổi từ giấy phép quốc gia.

Tuy nhiên, không được đổi các loại giấy phép lái xe sau:

- Giấy phép lái xe tạm thời, giấy phép lái xe quốc tế.

- Giấy phép lái xe nước ngoài đã hết hạn, bị rách nát, tẩy xóa, không còn đủ thông tin để đối chiếu.

- Giấy phép lái xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Hồ sơ cần chuẩn bị

Để thực hiện thủ tục đổi giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài, người thực hiện thủ tục cần chuẩn bị hồ sơ như sau:

- Đơn đề nghị đổi (cấp lại) giấy phép lái xe (theo mẫu quy định tại Phụ lục XXVI ban hành kèm theo Thông tư số 12/2025/TT-BCA);

- Bản dịch giấy phép lái xe nước ngoài ra tiếng Việt được bảo chứng chất lượng dịch thuật của cơ quan Công chứng tại Việt Nam, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài mà người dịch làm việc, đóng dấu giáp lai với bản sao giấy phép lái xe;

- Giấy khám sức khỏe của người lái xe do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh cấp còn hiệu lực;

- Bản sao hoặc bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao điện tử được cấp từ sổ gốc của một trong các giấy tờ: thẻ tạm trú, thẻ thường trú hoặc chứng minh thư ngoại giao, chứng minh thư công vụ.

Từ ngày 1-3, Công an TP.HCM chính thức tiếp nhận hồ cấp mới, đổi và cấp lại giấy phép lái xe. Ảnh: NGUYỆT NHI

Quy trình thực hiện thủ tục đổi giấy phép lái xe

Người có nhu cầu đổi giấy phép lái xe, bằng lái xe cần thực hiện theo trình tự sau:

- Cá nhân lập 01 bộ hồ sơ theo quy định trên gửi trực tiếp tại Phòng Cảnh sát giao thông hoặc Công an cấp xã nơi đăng ký cư trú, lưu trú, tạm trú hoặc thường trú; cá nhân phải chụp ảnh trực tiếp tại cơ quan cấp giấy phép lái xe và phải xuất trình bản chính các hồ sơ nêu trên (trừ các bản chính đã gửi) để đối chiếu và phải hoàn thành nghĩa vụ nộp lệ phí khi được tiếp nhận hồ sơ;

- Trong thời hạn 08 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng theo quy định (bao gồm xác thực tài khoản định danh điện tử qua hệ thống định danh và xác thực điện tử), Phòng Cảnh sát giao thông thực hiện việc đổi giấy phép lái xe; trường hợp không đổi giấy phép lái xe thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;

- Việc trả giấy phép lái xe được thực hiện tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ hoặc thông qua dịch vụ bưu chính theo yêu cầu của cá nhân.

- Lệ phí đổi giấy phép lái xe là 135.000 đồng/lần cấp.

Như vậy, hiện nay theo quy định của pháp luật Việt Nam, tất cả các thủ tục liên quan đến giấy phép lái xe, bao gồm việc cấp, cấp lại và đổi giấy phép lái xe, đều do Bộ Công an trực tiếp quản lý và thực hiện. Do đó, việc các thủ tục đổi giấy phép lái xe nước ngoài sang giấy phép lái xe Việt Nam sẽ được thực hiện tại các cơ quan thuộc Bộ Công an, cụ thể là Phòng Cảnh sát giao thông hoặc Công an cấp xã nơi được bố trí điểm tiếp nhận hồ sơ.

Việc đổi giấy phép lái xe nước ngoài sang giấy phép lái xe Việt Nam không chỉ đảm bảo tính hợp pháp trong việc điều khiển phương tiện giao thông mà còn giúp tăng cường quản lý và giám sát an toàn giao thông tại Việt Nam. Quy trình đổi giấy phép khá chi tiết, yêu cầu các giấy tờ đầy đủ và phải thực hiện tại cơ quan chức năng để đối chiếu thông tin và chụp ảnh trực tiếp.

Thông qua quy trình này, Việt Nam không chỉ đáp ứng được nhu cầu giao thông hợp pháp cho công dân trong và ngoài nước mà còn duy trì được sự quản lý nghiêm ngặt trong việc cấp và kiểm soát giấy phép lái xe, từ đó bảo vệ quyền lợi của người tham gia giao thông và đảm bảo an toàn giao thông quốc gia.