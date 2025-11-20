Hạ du Phan Rang chìm trong biển nước

Hạ du Phan Rang chìm trong biển nước

HUỲNH HẢI

(PLO)- Lũ trên sông Cái Phan Rang vượt mức báo động 3, vùng hạ du chìm trong biển nước.

10.jpg
Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Khánh Hòa, trong 12 giờ qua, lũ trên sông Cái Phan Rang đạt đỉnh sau đó xuống và lên lại và ở mức trên báo động 3. Lúc 1 giờ 30 ngày 20-11, mực nước đo được tại trạm Tân Mỹ là 39,3 m trên mức báo động 1,8 m; tại trạm Phan Rang là 4,66 m, trên mức báo động 3 là 0,16 m.
12.jpg
Ghi nhận của PV, sáng 20-11, toàn bộ khu vực hạ du sông Cái Phan Rang đang chìm trong biển nước. Hàng nghìn ngôi nhà bị ngập. Trong ảnh là khu vực phía nam Phan Rang gồm các thôn An Thạnh, An Hải, Long Bình cũ bị ngập sâu, có nơi lên đến 2 m.
17.jpg
Đến 6 giờ ngày 20-11, lũ vẫn chưa có dấu hiệu rút. Nước vẫn đang chảy siết ở một số khu vực.
9.jpg
Tuyến đường Thống Nhất đoạn từ cầu Đạo Long 1 đi quốc lộ 1 ngập sâu.
22.jpg
Nước lũ ngập lênh láng khắp nơi.
23.jpg
Điện bị cắt, cuộc sống người dân đảo lộn vì lũ.
25.jpg
Một số tuyến đường trong nội ô Phan Rang cũng bị ngập. Người dân di chuyển khó khăn.
7.jpg
Trong tối 19-11, hàng trăm người dân lên mạng kêu cứu nhờ hỗ trợ vì bị mắc kẹt trong lũ. Lực lượng cứu hộ phải nguyên đêm vượt lũ để ứng cứu người dân.
16.jpg
Ông Lê Hoài Nam, Chủ tịch UBND phường Phan Rang, cho biết trước tình hình diễn biến phức tạp của mưa lũ, phường đã vận động người dân vùng trũng thấp sơ tán về nơi an toàn. "Đến 20 giờ ngày 19-11, chúng tôi đã vận động sơ tán 233 hộ với 536 khẩu vùng bị ngập lụt về nơi tránh trú an toàn", ông Lê Hoài Nam thông tin.
1.jpg
Trong tối 19-11, UBND phường Đông Hải cũng đã kịp thời sơ tán 40 hộ dân với 144 nhân khẩu sinh sống ven sông Cái Phan Rang về nơi an toàn.
13.jpg
Theo Trung tâm khí tượng thủy văn tỉnh Khánh Hòa, trong 24 giờ tới, lũ trên sông Cái Phan Rang tiếp tục lên. Đỉnh lũ trên sông ở trạm Tân Mỹ trên mức báo động 3 từ 2,5-3,5 m; tại trạm Phan Rang trên mức báo động 3 từ 0,4-1 m.
21.jpg
Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận cho hay hiện hồ Sông Cái đang tiếp tục xả lũ với lưu lượng trên 2.000 m3/s.
26.jpg
Hiện nay, lực lượng chức năng đang chốt chặn tại các tuyến đường vào vùng ngập lụt, ngăn không cho người dân trở về nhà khi lũ chưa rút.
HUỲNH HẢI
