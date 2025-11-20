Báo Pháp Luật TP. Hồ Chí Minh
LENS
Góp ý bài viết
Liên hệ tòa soạn
Thời sự
Hạ du Phan Rang chìm trong biển nước
20/11/2025 08:03
HUỲNH HẢI
(PLO)- Lũ trên sông Cái Phan Rang vượt mức báo động 3, vùng hạ du chìm trong biển nước.
Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Khánh Hòa, trong 12 giờ qua, lũ trên
sông Cái Phan Rang
đạt đỉnh sau đó xuống và lên lại và ở mức trên báo động 3. Lúc 1 giờ 30 ngày 20-11, mực nước đo được tại trạm Tân Mỹ là 39,3 m trên mức báo động 1,8 m; tại trạm Phan Rang là 4,66 m, trên mức báo động 3 là 0,16 m.
Ghi nhận của PV, sáng 20-11, toàn bộ khu vực hạ du sông Cái Phan Rang đang chìm trong biển nước. Hàng nghìn ngôi nhà bị ngập. Trong ảnh là khu vực phía nam Phan Rang gồm các thôn An Thạnh, An Hải, Long Bình cũ bị ngập sâu, có nơi lên đến 2 m.
Đến 6 giờ ngày 20-11, lũ vẫn chưa có dấu hiệu rút. Nước vẫn đang chảy siết ở một số khu vực.
Tuyến đường Thống Nhất đoạn từ cầu Đạo Long 1 đi quốc lộ 1 ngập sâu.
Nước lũ ngập lênh láng khắp nơi.
Điện bị cắt, cuộc sống người dân đảo lộn vì lũ.
Một số tuyến đường trong nội ô Phan Rang cũng bị ngập. Người dân di chuyển khó khăn.
Trong tối 19-11, hàng trăm người dân lên mạng kêu cứu nhờ hỗ trợ vì bị mắc kẹt trong lũ. Lực lượng cứu hộ phải nguyên đêm vượt lũ để ứng cứu người dân.
Ông Lê Hoài Nam, Chủ tịch UBND phường Phan Rang, cho biết trước tình hình
diễn biến
phức tạp của
mưa lũ
, phường đã vận động người dân vùng trũng thấp sơ tán về nơi an toàn. "Đến 20 giờ ngày 19-11, chúng tôi đã vận động sơ tán 233 hộ với 536 khẩu vùng bị ngập lụt về nơi tránh trú an toàn", ông Lê Hoài Nam thông tin.
Trong tối 19-11, UBND phường Đông Hải cũng đã kịp thời sơ tán 40 hộ dân với 144 nhân khẩu sinh sống ven sông Cái Phan Rang về nơi an toàn.
Theo Trung tâm khí tượng thủy văn tỉnh
Khánh Hòa
, trong 24 giờ tới, lũ trên sông Cái Phan Rang tiếp tục lên. Đỉnh lũ trên sông ở trạm Tân Mỹ trên mức báo động 3 từ 2,5-3,5 m; tại trạm Phan Rang trên mức báo động 3 từ 0,4-1 m.
Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận cho hay hiện hồ Sông Cái đang tiếp tục xả lũ với lưu lượng trên 2.000 m3/s.
Hiện nay, lực lượng chức năng đang chốt chặn tại các tuyến đường vào vùng ngập lụt, ngăn không cho người dân trở về nhà khi lũ chưa rút.
Khánh Hòa: Lũ lên từng giờ, lực lượng cứu hộ đưa hàng trăm người thoát lũ dữ
HUỲNH HẢI
Tin liên quan
Khánh Hòa khẩn trương khắc phục lở thân đập hồ Nước Ngọt do lũ
Khánh Hòa: Lũ lên từng giờ, lực lượng cứu hộ đưa hàng trăm người thoát lũ dữ
từ khóa
#sông cái phan rang
#mưa lũ
#ngập lụt
#khánh hòa
Đọc thêm
Huy động xe thiết giáp và phương tiện bay ứng cứu người dân vùng lũ Gia Lai
20/11/2025 08:42
Gia Lai: 3 người tử vong trong đợt mưa lũ
20/11/2025 07:53
Lũ lên vượt mức lịch sử, nhiều nơi dọc Miền Trung - Tây Nguyên ngập sâu
20/11/2025 06:45
Đèo Mimosa đứt đôi; nhiều tảng đá khổng lồ rơi xuống chắn Quốc lộ 1
20/11/2025 06:36
Nghẹn lòng những thông tin cầu cứu trong đêm vì lũ lụt ở Đắk Lắk
20/11/2025 06:02
Ông Võ Văn Minh làm Chủ tịch Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND TP.HCM
19/11/2025 22:39
Người dân bất ngờ khi miền Bắc xuất hiện băng giá sớm
19/11/2025 22:38
Clip công an đu dây vượt sông Ba, giải cứu 31 người dân bị cô lập
19/11/2025 21:21
Lâm Đồng: Chủ trang trại cá tầm bị nước lũ cuốn mất tích
19/11/2025 21:03
Tỉnh Đắk Lắk đề nghị thủy điện Sông Ba Hạ điều tiết, giảm mức xả lũ
19/11/2025 20:38
Lâm Đồng: Giải cứu thành công bé gái kẹt trong đống đất đá sạt lở
19/11/2025 20:36
Đắk Lắk: Hàng chục ngàn hộ dân bị ngập, nhiều thủy điện vẫn buộc phải xả lũ
19/11/2025 20:15
Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, làm việc tại đặc khu Thổ Châu
19/11/2025 19:48
Bộ Chính trị, Ban Bí thư có kết luận mới về định hướng phân loại đơn vị hành chính
19/11/2025 19:40
Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng: Các công trình phục vụ APEC 2027 đang được triển khai tốt
19/11/2025 19:38
Trong 1 giờ tăng 4 triệu m3 nước, hồ Sông Cái tăng lưu lượng xả lũ
19/11/2025 19:16
Không khí lạnh tràn về, người dân Hà Nội co ro trong cái rét 12 độ
19/11/2025 18:58
Quảng Trị: Trụ sở xã ngập sâu, nhiều giấy tờ bị nước cuốn trôi
19/11/2025 18:56
18 tập đoàn kinh tế, tổng công ty tổ chức lại đảng bộ công ty mẹ
19/11/2025 18:19
Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc tại Cà Mau
19/11/2025 18:17
Đọc nhiều
Tiện ích
Tiện ích
Lịch tư vấn pháp luật
Bạn đọc góp ý
Liên hệ quảng cáo
Thông tin tòa soạn
Dịch vụ công CATP
Chế độ tối
Tin mới
Danh mục
Tất cả chuyên mục
Thời sự
Chính trị
Thời luận
Chính kiến
Cùng lên tiếng
Pháp luật
Chat với chuyên gia
Chính sách mới
Luật và đời
Kinh tế
Pháp lý 4.0
Quản lý
Doanh nghiệp - Cộng đồng
Phát triển Xanh
Gỡ vướng pháp lý
Đơn vị tiêu biểu
Tài chính Xanh
Đô thị
Giao thông
Môi trường
An ninh trật tự
Hồ sơ phá án
Quốc tế
Sự kiện
Quân sự
Muôn mặt
Xã hội
Giáo dục
Chọn trường - Chọn nghề
Sức khỏe
Bác sĩ online
Văn hóa
Ăn sạch sống khỏe
Thể thao
Trong nước
Quốc tế
Fair Play
Các môn khác
Video
Bạn đọc
Ý kiến bạn đọc
Tôi muốn hỏi
Cải chính
Tổ ấm tôi mơ
Thị trường - Tiêu dùng
Nhịp sống đô thị
Đèn trên biển
Thư viện ảnh
Chuyện ra khơi
Tin tức
Tài chính - Ngân hàng
Pháp lý cho kiều bào
Xe và Luật
Bất động sản
Kỷ nguyên số
Văn bản pháp luật
Trang địa phương
Video
E-Magazine
Infographic
Ảnh
Story
LENS
Mới nhất
Xem nhiều
Tin nóng