Hà Nội: Xe tải làm rơi bùn ra đường khiến hàng loạt xe máy trượt ngã 17/11/2025 08:53

(PLO)- Tối 16-11, khu vực nút giao Tôn Đức Thắng – Nguyễn Thái Học (Hà Nội) xảy ra sự cố giao thông nghiêm trọng khi một xe tải làm rơi bùn xuống mặt đường, khiến đoạn phố này trở nên cực kỳ trơn trượt, nhiều người đi xe máy bị ngã.

Theo ghi nhận, chỉ trong vài phút, bùn đất phủ kín mặt đường và tràn lên cả vỉa hè. Nhiều người đi xe máy không kịp xử lý đã mất lái, trượt ngã, bùn bám đầy người và phương tiện. Một số xe máy đổ la liệt, người dân phải nhờ nhau dựng xe để rời khỏi khu vực nguy hiểm.

Một tài xế giao hàng cho biết khoảng 22 giờ 5 phút, khi chạy qua đây, anh bị bùn từ xe bồn rẽ vào đường Nguyễn Thái Học bắn thẳng vào mặt, che kín kính mũ bảo hiểm khiến anh mất tầm nhìn và ngã xuống đường. Anh cho hay ngay sau đó, nhiều người phía sau tiếp tục trượt ngã, thậm chí có nạn nhân phải nhập viện.

Xe tải làm đổ bùn ra đường, nhiều xe máy bị trượt ngã. Ảnh: MXH

“Xe vừa chạy qua thì bùn bắn tung tóe. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, không ai kịp tránh. Chiếc xe tải sau đó bỏ chạy, không dừng lại”, một người dân thuật lại.

Hiện trường ghi nhận hàng chục mét mặt đường bị phủ lớp bùn nhầy dày, rất khó quan sát và dễ gây tai nạn. Một số xe máy bị ngã được người dân gom lại bên lề đường; nhiều người buộc phải xuống dắt bộ hoặc quay đầu tìm hướng khác để đảm bảo an toàn.

Nhận tin báo, Công an phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám phối hợp Đội CSGT số 3 nhanh chóng có mặt để phân luồng, cảnh báo người đi đường và hướng dẫn các phương tiện di chuyển an toàn.

Lực lượng chức năng cũng lập biên bản hiện trường, truy tìm chiếc xe tải nghi gây ra sự cố. Nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.