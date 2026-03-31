24h xử phạt 17 lái xe không bật đèn xi-nhan khi chuyển làn trên cao tốc 31/03/2026 17:30

(PLO)- Chỉ trong 24h, Đội CSGT số 6 đã phạt nguội 17 lái xe không bật đèn xi-nhan khi chuyển làn trên cao tốc, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất cao.

Ngày 31-3, tin từ Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Đội CSGT số 6, Phòng 6, Cục CSGT, Bộ Công an) cho biết qua tuần tra đã phát hiện nhiều phương tiện khi chuyển làn đã không bật đèn tín hiệu signal xin chuyển hướng (đèn xi-nhan) theo qui định, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông rất cao.

Một ô tô không bật đèn xi-nhan khi chuyển làn trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây.

Trước tình hình này, Đội CSGT số 6 đã đã tăng cường kiểm tra, sử dụng thiết bị nghiệp vụ ghi nhận nhiều trường hợp phương tiện lưu thông trên tuyến cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây và Dầu Giây – Phan Thiết (qua địa bàn TP.HCM, Đồng Nai, Lâm Đồng) chuyển làn không có tín hiệu báo trước.

Theo Đội CSGT số 6, đây là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông, cần xử lý nghiêm để loại bỏ nguy cơ mất an toàn. Kết quả xử lý, từ 8h ngày 29-3 đến 8h ngày 30-3, Đội CSGT số 6 đã phát hiện 17 trường hợp vi phạm; gửi thông báo phạt nguội 17 trường hợp này với tổng số tiền phạt ước tính 85 triệu đồng.

Cục CSGT cho biết, mức xử phạt đối với hành vi chuyển làn không có tín hiệu báo trước từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng; trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Lực lượng CSGT nhấn mạnh, việc chuyển làn an toàn bắt buộc phải tuân thủ quy trình: Bật tín hiệu -> quan sát gương chiếu hậu -> giữ khoảng cách an toàn -> thực hiện chuyển làn khi đủ điều kiện.

Cục CSGT khuyến cáo các tài xế cần nâng cao ý thức, tuyệt đối không được phép quên bật tín hiệu đèn trước khi thay đổi hướng di chuyển. Trên cao tốc, nơi các phương tiện di chuyển với tốc độ từ 80-120km/h, việc phát tín hiệu sớm giúp các xe phía sau có đủ thời gian phản xạ và xử lý tình huống.