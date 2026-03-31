Ngạt khói tại lò sấy lúa, 1 người tử vong, 6 người nhập viện 31/03/2026 18:33

(PLO)- Cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra vụ ngạt khói xảy ra tại một lò sấy lúa ở xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp khiến 1 người tử vong, 6 người nhập viện.

Chiều ngày 31-3, theo thông tin từ UBND xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp, công an địa phương đang phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra vụ ngạt khói xảy ra tại một lò sấy lúa trên địa bàn sáng cùng ngày khiến 1 người tử vong, 6 người nhập viện.

Trước đó, vào khoảng 7 giờ 40 phút cùng ngày, hai công nhân là ông NTT (53 tuổi) và ông NVT (58 tuổi), cùng ngụ tỉnh Đồng Tháp, leo lên khu vực lò sấy lúa thuộc Công ty TNHH kinh doanh lương thực Sang Trang (ấp An Lợi) để làm việc như thường lệ.

Đến khoảng 8 giờ, trong quá trình vận hành, lò sấy bất ngờ phát sinh lượng lớn khói và bụi, nhanh chóng bao trùm khu vực làm việc. Do không gian kín, thiếu thông thoáng, hai công nhân rơi vào tình trạng ngạt thở, khó chịu và lập tức kêu cứu.

Nghe tiếng tri hô, 5 công nhân khác gần đó đã không ngần ngại lao vào khu vực lò sấy để ứng cứu đồng nghiệp. Tuy nhiên, hành động cứu người trong điều kiện thiếu trang bị bảo hộ và môi trường độc hại đã khiến toàn bộ 7 người đều bị ngạt khói, ngất xỉu tại chỗ.

Nhận được tin báo, Ban Chỉ huy Công an xã Cái Bè nhanh chóng huy động lực lượng đến hiện trường, phối hợp cùng người dân khẩn trương đưa các nạn nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm và chuyển đến Trung tâm Y tế huyện cấp cứu.

Dù được các y bác sĩ tích cực điều trị, ông NVT đã không qua khỏi do tình trạng ngạt khí quá nặng, tử vong vào khoảng 9 giờ 45 phút cùng ngày. 6 nạn nhân còn lại may mắn qua cơn nguy kịch, hiện sức khỏe đã dần ổn định nhưng vẫn đang được theo dõi tại bệnh viện.

Vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.