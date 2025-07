Vụ kho xưởng bốc cháy lúc rạng sáng ở Hà Nội: 1 cảnh sát bị ngạt khói 19/07/2025 09:47

Video vụ cháy kho xưởng ở phố Trương Định lúc rạng sáng 19-7. Ảnh: MXH

Sáng 19-7, Công an Hà Nội đã có thông tin chính thức về vụ cháy kho xưởng ở phố Trương Định.

Theo đó, vào hồi 0 giờ 5 phút ngày 19-7, Trung tâm chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo cháy tại nhà kho, xưởng thuộc Công ty cổ phần xuất nhập khẩu rau quả I, địa chỉ tại 389 Trương Định, phường Tương Mai.

Thời điểm xảy ra vụ cháy kho xưởng. Ảnh: CA

Tiếp nhận thông tin, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP đã điều động 60 cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an Hà Nội cùng tám xe chữa cháy, một xe téc và xe chuyên dụng đến hiện trường phối hợp cùng chính quyền, công an phường và người dân chữa cháy.

Thượng tá Nguyễn Lê Cường, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội, cũng điều động hai xe chỉ huy, một xe tải chở phương tiện và trực tiếp xuống hiện trường chỉ huy công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Lực lượng chức năng nỗ lực chữa cháy. Ảnh: CA

‎Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định khu vực xảy ra cháy nằm trong hạng mục kho, xưởng số 6, có diện tích xây dựng khoảng 1.700 m2; đám cháy diễn biến phức tạp, có nhiều vật liệu dễ bắt cháy như gỗ, tinh dầu, nguyên liệu, thiết bị in ấn và sinh ra nhiều khói khí độc... Ngoài ra, vận tốc cháy lan nhanh, có khả năng cháy lan sang các khu vực nhà xưởng, kho lân cận.

Lực lượng chữa cháy đã khẩn trương triển khai các mũi chiến đấu, khai thác nguồn nước tại chỗ và hệ thống cấp nước chữa cháy từ trụ nước TP để chữa cháy, ngăn cháy lan. Đồng thời, huy động máy xúc phá dỡ cấu kiện, tạo đường tiếp cận cho các mũi tấn công sâu vào những điểm cháy bên trong khu vực kho xưởng.

Lực lượng công an phường, lực lượng tham gia bảo đảm an toàn trật tự tại cơ sở, dân quân tự vệ… cũng nhanh chóng tổ chức phân luồng giao thông, bảo đảm an ninh trật tự hiện trường, hỗ trợ tối đa công tác chữa cháy.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người.

‎Sau thời gian nỗ lực chữa cháy, khoảng 0 giờ 40 phút, đám cháy được khống chế và đến khoảng 1 giờ 30 phút đám cháy cơ bản được dập tắt. Lực lượng Cảnh sát PCCC tiếp cận vào bên trong dập tàn và làm mát khu vực cháy.

Lực lượng chức năng đã kịp thời ngăn chặn cháy lan và bảo vệ được gần 1.000 m2 các kho xưởng xung quanh; di chuyển nhiều tài sản, vật dụng, ô tô và các phương tiện khác nhằm hạn chế tối đa thiệt hại về tài sản cho người dân, doanh nghiệp.

Quá trình chữa cháy, một cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH bị ngạt khói được đưa đi Bệnh viện kiểm tra, sức khỏe đã ổn định.

Đám cháy không ghi nhận thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang được thống kê.

Hiện vụ cháy kho xưởng đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân.