Hai mươi năm CNS: Trụ cột vững chắc của công nghiệp TP.HCM 27/03/2026 20:28

(PLO)- Trải qua hai thập kỷ phát triển, Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH một thành viên (CNS) đã vươn mình mạnh mẽ, trở thành trụ cột vững chắc của kinh tế TP.HCM.

Chiều 27-3, Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH một thành viên (CNS) chính thức tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập. Giai đoạn 2006–2025, toàn Tổng Công ty ghi nhận mức doanh thu ấn tượng đạt trên 91.083 tỉ đồng và nộp Ngân sách Nhà nước hơn 55.180 tỉ đồng.

Mức nộp ngân sách bình quân hàng năm của CNS hơn 2.759 tỉ đồng, tăng trưởng gần 5,5%/năm. Đặc biệt, năm 2025, CNS vinh dự đứng thứ 36 trong Top 200 doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam, khẳng định rõ nét uy tín và quy mô đóng góp.

Bà Phan Thị Thắng, Thứ trưởng Bộ Công Thương. Ảnh: QH

Bên cạnh mặt trận kinh tế, CNS đóng vai trò nền tảng trong Đề án xây dựng đô thị thông minh của TP.HCM thông qua việc vận hành Kho dữ liệu dùng chung tại Công viên Phần mềm Quang Trung và thành lập Công ty Cổ phần Dịch vụ An toàn Thông tin TP.HCM (HISSC). Các đơn vị thành viên của CNS cũng tích cực cung cấp sản phẩm cao su, cơ khí chính xác, tham gia sâu vào chuỗi cung ứng của các tập đoàn đa quốc gia và xuất khẩu sang Mỹ, châu Âu, Nhật Bản.

Về công tác an sinh xã hội, CNS đã đóng góp khoảng 42,6 tỉ đồng trong 20 năm qua cho các chương trình ý nghĩa như xây nhà tình thương, hỗ trợ bão lũ và trao học bổng.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, bà Phan Thị Thắng, Thứ trưởng Bộ Công Thương ghi nhận và đánh giá cao sự bền bỉ của Tổng công ty. Bà khẳng định CNS là một trong những doanh nghiệp nhà nước đã tham gia trực tiếp vào việc giữ vững nền tảng sản xuất công nghiệp của Thành phố, nhất là ở các lĩnh vực ưu tiên như cơ khí, công nghiệp hỗ trợ, công nghệ cao.

Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM. Ảnh: QH

Về phía chính quyền TP.HCM, ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM kỳ vọng CNS sẽ tiếp tục giữ vững vị thế nòng cốt. Ông Nguyễn Lộc Hà yêu cầu Tổng Công ty đẩy mạnh đổi mới quản trị theo chuẩn mực tiên tiến, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế. CNS cần lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực phát triển chủ đạo; đồng thời tiên phong trong chuyển đổi xanh, hướng tới mô hình sản xuất bền vững và sử dụng năng lượng hiệu quả.

Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM trao Huân chương Lao động Hạng Ba cho tập thể và cá nhân CNS. Ảnh: QH



Tại sự kiện, nhằm ghi nhận những đóng góp lớn lao qua hai thập kỷ, tập thể CNS đã vinh dự được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba, Cờ truyền thống Thành phố Hồ Chí Minh và Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương.