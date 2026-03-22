Hải quân Việt Nam - Trung Quốc hoàn thành huấn luyện liên hợp, bắn đạn thật trên biển 22/03/2026 20:57

(PLO)- Điểm mới trong đợt huấn luyện liên hợp giữa hải quân Việt Nam - Trung Quốc lần này là khoa mục chống cướp biển có tổ chức bắn đạn thật bằng vũ khí hạng nhẹ trên vùng biển vịnh Bắc Bộ.

Ngày 22-3, biên đội tàu 015 - Trần Hưng Đạo, tàu 012 - Lý Thái Tổ cùng đoàn công tác Hải quân nhân dân Việt Nam đã cập cảng quân cảng Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, kết thúc chuyến tham gia giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10; tổ chức tuần tra liên hợp lần thứ 40, huấn luyện liên hợp trên vùng biển vịnh Bắc Bộ với Hải quân Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc.

Biên đội tàu Hải quân Việt Nam và Trung Quốc thực hiện khoa mục vận động đội hình

Trước đó, trưa 19-3, sau khi tham gia các hoạt động trong khuôn khổ giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10 tại cảng Phòng Thành, Quảng Tây, Trung Quốc, biên đội tàu 015, tàu 012 cùng biên đội tàu 568, tàu 627 của Hải quân Trung Quốc thành lập đội hình, bước vào tuần tra liên hợp và huấn luyện liên hợp trên vùng biển vịnh Bắc Bộ.

Kíp chỉ huy Tàu 015 điều hành biên đội thực hiện các khoa mục huấn luyện.

Trên vùng biển vịnh Bắc Bộ, hai bên thực hiện tuần tra trên tám tuyến, đi qua chín điểm, với tổng quãng đường hành trình trên biển 247 hải lý, tổng thời gian 28 giờ. Đồng thời, thực hiện các khoa mục, như vận động đội hình, hộ tống hàng hải, thông tin ánh đèn, chống cướp biển, tìm kiếm cứu nạn, đấu tranh bảo vệ sức sống tàu…

Biên đội tàu 568 và tàu 627 của Hải quân Trung Quốc trong khoa mục vận động đội hình và biên đội tàu hải quân hai nước thực hiện khoa mục hộ tống hàng hải.

Theo chỉ huy biên đội tàu, điểm mới trong đợt huấn luyện liên hợp lần này giữa hải quân hai nước là khoa mục chống cướp biển có tổ chức bắn đạn thật bằng vũ khí hạng nhẹ.

Xạ thủ súng 14,5 ly trên tàu 015 thực hành bắn đạn thật trong khoa mục chống cướp biển.

Dựa trên tình huống giả định khi lực lượng tuần tra liên hợp đang hộ tống, bảo đảm an ninh hàng hải trên vùng biển quốc tế thì nhận được thông báo xuất hiện tàu của cướp biển. Sau nhiều lần lực lượng tuần tra phát tín hiệu cảnh báo, tàu cướp biển vẫn ngoan cố tấn công tàu được hộ tống, chỉ huy hai biên đội quyết định chỉ đạo tiếp cận, tiêu diệt mục tiêu.

Sĩ quan, thủy thủ Biên đội Tàu 015, 012 thực hiện khoa mục thông tin ánh đèn.

Quá trình tuần tra, huấn luyện liên hợp, biên đội tàu hải quân hai nước đã hiệp đồng chặt chẽ, xử trí các tình huống sát với khoa mục huấn luyện, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị.



Cán bộ, chiến sĩ tàu 015 thực hành khoa mục đấu tranh bảo vệ sức sống tàu và thực hành khoa mục cứu hộ cứu nạn.

Thượng tá Phạm Anh Tuấn, Phó Lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân đánh giá: Đợt tuần tra, huấn luyện liên hợp lần này không chỉ cho thấy trình độ làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật, khả năng sẵn sàng chiến đấu, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ giữa Hải quân Việt Nam và Trung Quốc.

Lễ đón Biên đội tàu 015 - Trần Hưng Đạo, tàu 012 - Lý Thái Tổ tại Quân cảng Cam Ranh, sáng 22-3.

Đây còn là minh chứng sinh động cho mối quan hệ hợp tác quốc phòng hiệu quả giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn hàng hải, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên biển.