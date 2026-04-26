Hàng vạn người dân hành hương về Đền Hùng ngày Giỗ Tổ 26/04/2026 13:57

Hôm nay (26-4), ngày chính Giỗ Tổ Hùng Vương, hàng vạn người dân và du khách thập phương đã đổ về Khu Di tích lịch sử Quốc gia Đặc biệt Đền Hùng (tỉnh Phú Thọ) dâng hương, thành kính tri ân công đức các Vua Hùng.

Biển người về Khu Di tích lịch sử Quốc gia Đặc biệt Đền Hùng ngày Giỗ Tổ. Ảnh: ĐH

Ngay sau Lễ dâng hương tại Đền Thượng và dâng hoa, dâng hương tại Lăng Hùng Vương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nói chuyện thân mật với bà con nhân dân tại đây. Ban tổ chức cũng hướng dẫn người dân lên dâng hương, dâng hoa, thành kính tri ân công đức các Vua Hùng.

Dẫn đầu đoàn là đội tiêu binh thực hiện nghi thức rước cờ Tổ quốc, cờ hội và lẵng hoa. Ảnh: QĐND

Để đảm bảo an ninh, an toàn cho sự kiện đặc biệt quan trọng này, Công an tỉnh Phú Thọ đã chủ động xây dựng và triển khai các phương án khoa học, bài bản, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đoàn các lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đồng bào và du khách thập phương về Đền Hùng trong ngày Giỗ Tổ.

Tiếp theo là các thiếu nữ trong trang phục áo dài truyền thống mang theo hương, hoa và lễ vật. Ảnh: ĐH

Trong không khí trang nghiêm, thành kính của ngày chính lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, hàng trăm đoàn viên, thanh niên đã tham gia hỗ trợ phục vụ người dân.

Với tinh thần trách nhiệm và nhiệt huyết, lực lượng đoàn viên, thanh niên được bố trí tham gia đội hình phòng, chống ùn tắc và hỗ trợ du khách, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân và du khách thập phương về dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng.

Do thời tiết nắng nóng, lượng người đông, một số người bị ngất xỉu đã được lực lượng chức năng hỗ trợ kịp thời, an toàn.

Con cháu Lạc Hồng. Ảnh: ĐH

Nối tiếp là 100 con cháu Lạc Hồng, đội rước kiệu. Ảnh: CA

Lượng người dân và du khách đến Đền Hùng ngày càng đông. Ảnh: ĐH

Đoàn người nhích từng bước trong sự trật tự. Ảnh: ĐH

Một người bị ngất xỉu đã được hỗ trợ, sơ cứu kịp thời. Ảnh: ĐỨC ANH