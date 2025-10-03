Hành trình VPBank xây dựng ‘lá chắn cộng đồng’ chống lừa đảo trực tuyến 03/10/2025 08:00

(PLO)- Các hình thức lừa đảo trực tuyến, nhất là liên quan đến ngân hàng đang ngày càng tinh vi, khó lường hơn.

Chính vì vậy, phòng tránh trở thành giải pháp hiệu quả nhất. Với tinh thần đó, VPBank đồng hành cùng VTV2 mang đến chương trình "Cảnh giác 247", lá chắn giúp cộng đồng nâng cao cảnh giác trong kỷ nguyên số.

Hành trình dựng "lá chắn cộng đồng" của VPBank

Lúc 13 giờ 45 ngày 5-5, tại chi nhánh VPBank Bắc Giang, một phụ nữ lớn tuổi đến quầy giao dịch, yêu cầu rút ngay 100 triệu đồng để chuyển cho một tài khoản lạ. Ánh mắt lo lắng, thái độ vội vã của bà khiến cán bộ ngân hàng lập tức cảnh giác.

Thay vì thực hiện ngay yêu cầu, nhân viên VPBank khéo léo trò chuyện, cố tình kéo dài thời gian và bí mật báo cho lực lượng công an. Chỉ ít phút sau, công an có mặt, phối hợp cùng ngân hàng và người thân để giải thích chiêu trò của tội phạm công nghệ cao. Từng bước, màn kịch tinh vi của kẻ lừa đảo bị bóc trần, giúp khách hàng kịp thời nhận ra nguy cơ mất trắng 100 triệu đồng.

Với VPBank, bảo vệ khách hàng không phải là phản ứng tức thời sau mỗi sự cố, mà là một hành trình liên tục, gắn liền với cam kết trách nhiệm xã hội của ngân hàng.

Ngân hàng VPBank ở Hà Nội.

Trên hành trình ấy, "Cảnh Giác 247" là một dấu mốc quan trọng, khi VPBank đồng hành cùng VTV2 và Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05). Những kịch bản lừa đảo trực tuyến điển hình sẽ được tái hiện cụ thể, thủ đoạn được phân tích rõ ràng, và giải pháp được chia sẻ kịp thời trên VTV2, lúc 20h30 thứ Bảy hàng tuần.

Nhưng hành trình xây dựng "lá chắn niềm tin" không chỉ dừng lại ở một chương trình truyền hình. VPBank thực tế đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp khác, như đầu tư hệ thống bảo mật tiêu chuẩn quốc tế, xây dựng ứng dụng VPBank NEO với nhiều lớp bảo vệ.

Những cấu phần như app protection, kiểm soát đăng nhập, hệ thống giám sát giao dịch 24/7 có khả năng cảnh báo, ngăn chặn chuyển tiền đến kẻ gian, hệ thống sinh trắc học tiên tiến giúp tăng thêm các "lá chắn" cho khách hàng. Bên cạnh đó, VPBank cũng phối hợp cùng triển khai dự án kho dữ liệu tài khoản, thẻ, ví điện tử... nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo của Ngân hàng Nhà nước.

Đồng thời, ngân hàng cũng xây dựng các kênh cảnh báo, truyền thông thường xuyên trên website, ứng dụng và mạng xã hội để cập nhật thủ đoạn mới nhất cho khách hàng.

Mỗi giải pháp, mỗi chương trình đều được kết nối trong một tầm nhìn chung: tạo dựng một lá chắn không chỉ bảo vệ từng khách hàng, mà còn bảo vệ niềm tin xã hội vào hệ thống tài chính số. Bởi với VPBank, chỉ khi người dân cảm thấy an toàn trong từng giao dịch, thì nền tảng thịnh vượng chung mới được củng cố bền vững.

Hành trình này sẽ tiếp tục được mở rộng với “Cảnh giác 247”, để "lá chắn cộng đồng" không chỉ dừng lại ở cảnh báo, mà trở thành một văn hóa cảnh giác. Mỗi khách hàng, mỗi gia đình đều được trang bị đầy đủ công cụ và kỹ năng để tự bảo vệ mình trước những biến tướng ngày càng tinh vi của tội phạm công nghệ cao.

"Phòng ngừa là lá chắn quan trọng nhất"

Báo cáo Tổng kết An ninh mạng năm 2024 của Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia (NCA) cho biết, thiệt hại do lừa đảo trực tuyến trong năm qua ước tính lên tới 18.900 tỷ đồng. Trung bình, cứ 220 người dùng điện thoại thông minh thì có 1 người trở thành nạn nhân. Tuy nhiên, số trường hợp lấy lại được tiền sau khi bị lừa là cực kỳ nhỏ.

Bởi, các đối tượng lừa đảo thường sử dụng nhiều tài khoản tại nhiều ngân hàng khác nhau, liên tục chuyển tiền qua lại để xóa dấu vết. Cơ quan chức năng từng ghi nhận nhiều trường hợp khách hàng mất hàng trăm triệu đồng chỉ trong vài phút, chỉ vì một lần nhập thông tin cá nhân và mã OTP vào website giả mạo.

Theo bà Nguyễn Thị Dung, Giám đốc Trung tâm Chăm sóc và Dịch vụ Khách hàng 247 Ngân hàng VPBank, các thủ đoạn lừa đảo tài chính ngày càng tinh vi, tội phạm thường sử dụng công nghệ cao và lợi dụng tốc độ giao dịch nhanh để xóa dấu vết.

Phòng ngừa là lá chắn quan trọng nhất.

Trong "cuộc đua lừa đảo" mà nạn nhân ở thế yếu, còn kẻ lừa đảo nắm lợi thế công nghệ và sự chuẩn bị từ trước, bài học quan trọng nhất là đừng trở thành nạn nhân ngay từ đầu. Phòng ngừa, nâng cao cảnh giác, trang bị kỹ năng nhận diện chiêu trò chính là "lá chắn" hàng đầu để bảo vệ tài sản và sự an toàn của mỗi người dân.

"Yếu tố quyết định vẫn là sự cảnh giác của khách hàng. Với lừa đảo trực tuyến, phòng ngừa là lá chắn quan trọng nhất", Giám đốc Trung tâm Chăm sóc và Dịch vụ Khách hàng 247 VPBank nhận xét.