VPBiz Visa Platinum: Nhiều ưu đãi linh hoạt giúp SME vững vàng trước biến động thị trường 28/09/2025 09:59

(PLO)- Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa ra mắt sản phẩm thẻ tín dụng doanh nghiệp VPBiz Visa Platinum với nhiều ưu đãi nổi bật, đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) trong quản lý chi tiêu, tối ưu hóa dòng tiền và thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

Nền kinh tế hiện đang thúc đẩy chuyển đổi số và khuyến khích khu vực kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ, nhu cầu về những giải pháp tài chính hiện đại, linh hoạt.

Đặc biệt, SME – vốn là nhóm doanh nghiệp dễ chịu tác động từ biến động kinh tế, cần tới những sản phẩm giúp kiểm soát chi phí, quản trị dòng tiền hiệu quả và tận dụng tối đa ưu đãi tài chính. VPBank đã nắm bắt xu thế đó để phát triển dòng thẻ mới VPBiz Visa Platinum như một giải pháp chuyên biệt, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu quản trị tài chính của doanh nghiệp.

Thẻ VPBiz Visa Platium với nhiều lợi ích, linh hoạt.

Khai phóng tính linh hoạt, quản trị dòng tiền hiệu quả hơn

Điểm nhấn nổi bật của VPBiz Visa Platinum chính là tính năng linh hoạt lựa chọn danh mục hoàn tiền không giới hạn, lần đầu tiên được áp dụng trên thị trường cho nhóm khách hàng SME. Chủ thẻ có thể tùy chọn nhóm chi tiêu quan trọng nhất với doanh nghiệp để nhận mức hoàn cao nhất, lên đến 1%. Cơ chế này mang lại sự linh hoạt hiếm có, cho phép mỗi SME chủ động “thiết kế” ưu đãi hoàn tiền phù hợp với đặc thù kinh doanh, tối ưu chi phí.

Không chỉ mang lại lợi ích trực tiếp về chi phí, VPBiz Visa Platinum còn giúp doanh nghiệp chủ động nguồn vốn nhờ hạn mức tín chấp lên tới 3 tỷ đồng mà không cần tài sản bảo đảm, kèm thời gian miễn lãi tối đa 45 ngày. Với cơ chế này, SME có thể nhanh chóng xoay vòng vốn để chớp các thương vụ bất ngờ hay thanh toán chi phí phát sinh, đầu tư trang thiết bị… đảm bảo dòng tiền luôn thông suốt 24/7.

Bên cạnh đó, tính năng linh hoạt trả góp tới 36 tháng (dài nhất trên thị trường), cho phép doanh nghiệp phân bổ chi phí trong thời gian dài hơn, giảm áp lực tài chính ngắn hạn và tạo dư địa cho các kế hoạch đầu tư dài hạn. Một trong những điểm cộng quan trọng khác của thẻ VPBiz Visa Platinum là mọi giao dịch đều được ghi nhận hợp lệ để khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT), giúp doanh nghiệp dễ dàng hạch toán, minh bạch chi tiêu và tiết kiệm chi phí trong quá trình kê khai, nộp thuế.

Gia tăng đặc quyền, nâng tầm trải nghiệm cho chủ thẻ

Nhằm khuyến khích SME trải nghiệm sản phẩm mới, VPBank triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt: 500 khách hàng đầu tiên mở mới thẻ VPBiz Visa Platinum và chi tiêu từ 10 triệu đồng trong vòng 30 ngày sẽ được hoàn ngay 2 triệu đồng tiền mặt. Tiếp nối giai đoạn ra mắt, ngân hàng sẽ duy trì nhiều chương trình khuyến mãi định kỳ như tặng quà, chiết khấu, hoàn tiền,… mang lại lợi ích tài chính thiết thực và giúp doanh nghiệp tiết kiệm ngân sách.

Song hành cùng các tiện ích tài chính, thẻ VPBiz Visa Platinum còn mang đến cho khách hàng nhiều ưu đãi độc quyền từ mạng lưới đối tác. Nổi bật là khi sử dụng thẻ này để thanh toán dịch vụ của NextPay, khách hàng được giảm 30% cho gói combo hóa đơn điện tử và chữ ký số, cùng ưu đãi 10% đối với các thiết bị như loa thông báo số dư và máy POS. Đây đều là những giải pháp thiết yếu trong quá trình chuyển đổi số và hiện đại hóa vận hành, giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả kinh doanh. Chương trình ưu đãi kéo dài đến hết ngày 31-12-2025.

Ông Nhữ Văn Thanh – Giám đốc Trung tâm số hóa và Giải pháp thanh toán VPBankSME chia sẻ: “VPBiz Visa Platinum là bước đi tiếp theo trong cam kết đồng hành cùng cộng đồng SME. Sản phẩm không chỉ mang đến trải nghiệm mới và lựa chọn đa dạng, mà quan trọng hơn là giúp doanh nghiệp tận dụng tối đa các tính năng tài chính để quản trị chi tiêu hiệu quả, giảm áp lực dòng tiền và kịp thời nắm bắt cơ hội kinh doanh. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục nâng cấp sản phẩm, mở rộng đặc quyền để thẻ ngày càng trở thành công cụ tài chính thiết thực và hữu ích hơn cho khách hàng”.

Sự ra mắt của VPBiz Visa Platinum không chỉ bổ sung thêm một lựa chọn thanh toán, mà còn mở ra cơ hội để SME trải nghiệm bộ công cụ tài chính chuyên biệt, linh hoạt và hiệu quả hơn. Với những tính năng và ưu đãi vượt trội, sản phẩm hứa hẹn sẽ trở thành trợ thủ tin cậy, giúp doanh nghiệp quản trị chi tiêu thông minh, tối ưu dòng tiền và tự tin vượt qua giai đoạn nhiều thách thức như hiện nay.

Để biết thêm thông tin chi tiết, quý khách vui lòng liên hệ hotline 1900 234 568 hoặc truy cập: https://smeconnect.vpbank.com.vn/digital/vpbiz_visa.