Huế: Bờ biển sạt lở nghiêm trọng, hàng chục hộ dân có nguy cơ bị cô lập 23/10/2025 16:10

(PLO)- Sau ảnh hưởng của bão số 12, nhiều khu vực ven biển TP Huế đang đối mặt tình trạng sạt lở nghiêm trọng, với hàng loạt đoạn bờ biển bị sóng đánh ăn sâu vào đất liền từ 4 đến 7m.

Video: Bờ biển sạt lở nghiêm trọng, hàng chục hộ dân có nguy cơ bị cô lập

Những ngày qua, do ảnh hưởng của bão số 12, khu vực ven biển TP Huế liên tiếp ghi nhận tình trạng sạt lở nghiêm trọng. Tại xã Vinh Lộc, hơn 4 km bờ biển bị sóng lớn xâm thực, ăn sâu vào đất liền từ 4,5 đến 7 m, gây thiệt hại nặng cho nhiều hộ dân nuôi trồng thủy sản. Ở xã Phú Lộc, tuyến đường độc đạo dẫn vào thôn Tân An Hải bị sạt lở, khiến gần 70 hộ dân có nguy cơ bị cô lập. Trước diễn biến phức tạp của thiên tai, chính quyền địa phương đang khẩn trương khảo sát, gia cố các đoạn xung yếu và lên phương án bảo đảm an toàn cho người dân.