iPhone 17 khi nào ra mắt, nên chờ thay vì mua iPhone 16? 16/08/2025 10:09

(PLO)- Thị trường smartphone đang bước vào giai đoạn sôi động nhất trong năm, khi mọi sự chú ý dần đổ dồn về thế hệ iPhone tiếp theo. iPhone 17, dù chưa chính thức lộ diện, nhưng đã thu hút không ít sự quan tâm nhờ hàng loạt tin đồn xoay quanh thiết kế mới, nâng cấp phần cứng lẫn phần mềm.

Vậy thời điểm ra mắt cụ thể là khi nào? Và liệu người dùng có nên chờ đợi iPhone 17 hay chọn mua iPhone 16 ngay thời điểm hiện tại?

iPhone 17 sẽ ra mắt khi nào?

Hiện tại, Apple chưa đưa ra thông báo chính thức về lịch ra mắt iPhone 17. Tuy nhiên, dựa trên truyền thống tổ chức sự kiện nhiều năm qua, sự kiện giới thiệu iPhone 17 nhiều khả năng sẽ diễn ra vào tuần thứ hai của tháng 9-2025.

Ngay sau sự kiện, Apple sẽ mở chương trình đặt trước toàn cầu trong vòng vài ngày, và chính thức mở bán tại một số thị trường vào cuối tuần kế tiếp. Với lịch trình này, người dùng tại Việt Nam có thể kỳ vọng iPhone 17 sẽ được phân phối chính hãng trong nước từ cuối tháng 9 đến đầu tháng 10-2025.

iPhone 17 có gì mới so với iPhone 16?

Apple được kỳ vọng sẽ mang đến nhiều thay đổi đáng kể trên dòng iPhone 17 năm nay, trong đó nổi bật nhất là sự xuất hiện của iPhone 17 Air. Đây là mẫu máy hoàn toàn mới, có độ mỏng chỉ khoảng 6.25mm, hướng đến những người dùng yêu thích thiết kế nhẹ nhàng, thanh thoát. Và iPhone 17 Air có thể là thiết bị đầu tiên dùng modem 5G do Apple tự phát triển, dù thiếu hỗ trợ mmWave.

Một trong những thay đổi dễ nhận thấy tiếp theo có thể thiết kế cụm camera mới. Trên iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max và 17 Air, Apple chuyển sang bố trí camera nằm ngang thay vì chéo như trước. Thiết kế này giúp mặt lưng liền mạch, bớt lồi và tạo cảm giác hiện đại, cao cấp hơn.

Về màn hình, cả bốn mẫu iPhone 17 đều được đồn đoán sẽ hỗ trợ công nghệ ProMotion 120Hz, giúp nâng cao trải nghiệm hiển thị trên toàn dòng sản phẩm. Điều này sẽ xóa bỏ khoảng cách lớn giữa các mẫu tiêu chuẩn và dòng Pro như trước đây. Một lớp phủ chống phản chiếu và chống trầy xước cũng được cho là sẽ xuất hiện trên các phiên bản cao cấp, góp phần nâng tầm độ bền và chất lượng hiển thị.

Cuối cùng, hiệu năng cũng sẽ là điểm nâng cấp rõ nét. iPhone 17 và iPhone 17 Air dự kiến dùng chip A19, trong khi các mẫu iPhone 17 Pro Max được trang bị A19 Pro mạnh mẽ hơn. Cả hai đều được sản xuất trên tiến trình 3nm, hứa hẹn mang lại hiệu suất tốt hơn và tiết kiệm năng lượng hơn. Ngoài ra, hệ thống tản nhiệt được cải tiến cũng sẽ giúp thiết bị vận hành mát mẻ hơn khi chơi game hay xử lý các tác vụ nặng.

Người dùng có nên chờ iPhone 17?

Nếu bạn đang sử dụng một mẫu iPhone đã cũ và cần nâng cấp ngay, thì iPhone 16 vẫn là lựa chọn rất đáng để cân nhắc ở thời điểm này. Với hiệu năng mạnh mẽ, màn hình đẹp, camera ổn định cùng khả năng hỗ trợ iOS dài hạn, iPhone 16 có thể đáp ứng tốt mọi nhu cầu sử dụng trong nhiều năm tới mà không lo lỗi thời.

Tuy nhiên, nếu bạn không quá vội, việc chờ đến tháng 9 để xem Apple ra mắt iPhone 17 có thể mang lại lợi thế lớn. Bạn sẽ có thêm lựa chọn giữa một mẫu iPhone hoàn toàn mới với nhiều cải tiến về thiết kế, màn hình camera và hiệu năng hoặc đơn giản là mua iPhone 16 với mức giá dễ tiếp cận hơn.

XTmobile hiện đã mở đăng ký nhận thông tin sớm về iPhone 17, giúp bạn cập nhật nhanh nhất về thời điểm mở bán, giá dự kiến và các ưu đãi đặc biệt khi đặt trước. Nếu bạn đang phân vân giữa iPhone 16 và iPhone 17, đây là cơ hội để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin quan trọng nào, đồng thời được tư vấn lựa chọn phù hợp nhất theo nhu cầu và ngân sách.