iPhone Air ra mắt: Camera 48MP đột phá trong thân máy siêu mỏng 23/09/2025 08:00

(PLO)- Apple vừa ra mắt thế hệ iPhone mới với iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max và iPhone Air – mỏng nhẹ nhưng mạnh mẽ, định nghĩa chuẩn mực smartphone hiện đại.

iPhone Air: Khi sự mỏng nhẹ định nghĩa lại chuẩn mực Pro

iPhone Air mỏng 5.6 mm, nhẹ như “tan biến” trên tay, khung Titan bền sang trọng và kính Ceramic Shield 2 bảo vệ màn hình 6.5 inch ProMotion lẫn mặt lưng, chống nứt vỡ gấp 4 lần so với trước.

Camera Fusion 48MP: Chinh phục mọi khoảnh khắc

iPhone Air sở hữu cụm camera Fusion 48MP mạnh mẽ, zoom quang 2x, chống rung Sensor-shift và tính năng nhiếp ảnh điện toán, mang đến chất lượng ảnh chi tiết và linh hoạt như bốn ống kính chuyên nghiệp trong một thiết kế gọn nhẹ.

Camera Selfie Center Stage: Tái định nghĩa ảnh và video

Camera trước iPhone Air đột phá với Center Stage và cảm biến lớn gấp đôi, chụp selfie ngang dễ dàng. Tính năng Dual Capture quay video cùng lúc camera trước và sau, lý tưởng cho nhà sáng tạo nội dung.

Giá bán và các phiên bản dung lượng

Trong khi iPhone 17 Pro Max 2TB dành cho người cần lưu trữ cực lớn, trong khi iPhone Air tối đa 1TB, phù hợp nhu cầu hằng ngày.. iPhone Air có 3 phiên bản: iPhone Air 256GB, iPhone Air 512GB và iPhone Air 1TB, với 4 màu: Space Black, Cloud White, Light Gold và Sky Blue.

Phiên bản

Giá bán chính thức tại Việt Nam

iPhone Air 256GB

Từ 31.990.000₫

iPhone Air 512GB

Từ 38.490.000₫

iPhone Air 1TB

Từ 44.990.000₫



Lưu ý: Giá bán được cập nhật ngày 22/09/2025 và có thể thay đổi vào thời điểm khác.

Sở hữu iPhone Air sớm cùng ngàn ưu đãi độc quyền

Sở hữu iPhone Air sớm tại Việt Nam với trả góp 0% chỉ từ 10% trước, thu cũ giá cao kèm trợ giá đến 3 triệu đồng. Mua ngay tại TopZone để không bỏ lỡ siêu phẩm này!