Khai mạc Lễ mở ký Công ước Hà Nội 25/10/2025 09:50

Sáng 25-10, vào lúc 9h, Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao về Công ước Liên hợp quốc chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) chính thức diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội.

Chủ tịch nước Lương Cường, Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres và các đại biểu đến từ nhiều nước trên thế giới chụp ảnh chung. Ảnh: NGỌC THANH

Sự kiện có chủ đề "Chống tội phạm mạng- Chia sẻ trách nhiệm- Hướng tới tương lai" do Việt Nam đăng cai tổ chức, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực toàn cầu nhằm tăng cường hợp tác quốc tế, bảo đảm an ninh, an toàn trên không gian mạng.

Tham dự Lễ mở ký có đại diện gần 100 quốc gia thành viên Liên hợp quốc cùng hơn 100 tổ chức quốc tế và khu vực, bao gồm các cơ quan thuộc hệ thống Liên hợp quốc, các tổ chức khu vực, định chế tài chính, cùng đông đảo chuyên gia, học giả trong lĩnh vực an ninh mạng và pháp lý quốc tế.

Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres.

﻿Ảnh: NGỌC THANH

Việc Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua Công ước chống tội phạm mạng (tháng 12-2024) và tổ chức Lễ mở ký tại Hà Nội là minh chứng sống động cho tinh thần trách nhiệm của các quốc gia trong bảo vệ không gian mạng - tài sản chung của toàn nhân loại.

Sự kiện này không chỉ là một thủ tục pháp lý mà còn là nền tảng để thúc đẩy đối thoại, chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường quan hệ đối tác giữa các chính phủ, tổ chức quốc tế, khu vực tư nhân, trở thành diễn đàn để thúc đẩy thực hiện Công ước của Liên hợp quốc và hợp tác toàn cầu trong chống tội phạm mạng.

Công ước đặt ra khung pháp lý về hợp tác quốc tế trong đấu tranh chống tội phạm mạng, bảo đảm các nước thành viên, đặc biệt là quốc gia đang phát triển, dễ bị tổn thương được hỗ trợ, nâng cao năng lực đối phó với loại tội phạm này.

Đây sẽ là dấu mốc lịch sử, khẳng định giá trị của chủ nghĩa đa phương với Liên hợp quốc là trung tâm, gửi đi thông điệp mạnh mẽ về quyết tâm của chúng ta trong chống tội phạm mạng, xây dựng một thế giới hòa bình, công bằng, thượng tôn pháp luật, vì lợi ích của thế hệ hôm nay và mai sau.

Tổ chức Lễ mở ký tại Hà Nội thể hiện vai trò, uy tín và đóng góp tích cực của Việt Nam trong các vấn đề toàn cầu, đặc biệt là thúc đẩy hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm mạng, bảo vệ không gian mạng an toàn, lành mạnh và vì sự phát triển bền vững.

Toàn cảnh các đoàn đại biểu sáng nay. Ảnh: NGỌC THANH

Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang, việc tên gọi "Hà Nội" được chính thức ghi trong lời văn của công ước là sự ghi nhận sâu sắc của cộng đồng quốc tế đối với vai trò và đóng góp của Việt Nam, không chỉ trong lĩnh vực an ninh mạng, mà còn trong việc xây dựng các quy phạm pháp lý quốc tế tiến bộ, hướng tới một trật tự toàn cầu công bằng và an toàn hơn.

Bên cạnh đó, Lễ mở ký Công ước Hà Nội diễn ra ngay trước thềm kỷ niệm 80 năm thành lập Liên hợp quốc (24-10-1945 – 24-10-2025), mang ý nghĩa biểu tượng đặc biệt; đó là tôn vinh tinh thần đoàn kết quốc tế trong việc ứng phó với thách thức an ninh mạng - một trong những vấn đề toàn cầu cấp bách nhất hiện nay.

Trả lời phỏng vấn của PLO trước thềm sự kiện, Giáo sư Carl Thayer, Học viện Quốc phòng Australia, Đại học New South Wales, nhận định Công ước Hà Nội mang đến nhiều cơ hội nhưng thách thức cũng không nhỏ.

Theo giáo sư Carl Thayer, Việt Nam đứng thứ 17/194 quốc gia trên thế giới trong xử lý tội phạm và đảm bảo an ninh mạng. Có thể nói, Việt Nam đứng đầu thế giới về đấu tranh xử lý tội phạm mạng. Chính vì vậy, Việt Nam đã có kinh nghiệm và năng lực rất tốt trong xử lý tội phạm mạng. Việt Nam có thể hỗ trợ cho nhiều quốc gia thành viên ASEAN như Lào, Campuchia, Myanmar, Timo Leste.

Việt Nam đồng thời cũng có thể nâng cao năng lực ứng phó với tội phạm mạng thông qua hợp tác với hàng loạt các nước đã có quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam, bao gồm Thái Lan, Indonesia, Singapore, Malaysia.

Bản thân ASEAN đã có rất nhiều các hoạt động cấp cao liên quan đến xử lý tội phạm mạng.

Việt Nam là một đất nước rất cởi mở với mạng xã hội. Khi mà ngày một nhiều thiết bị điện tử và mạng xã hội được sử dụng, người dân kết nối với nhau tốt hơn. Đồng thời, điều đó cũng có nghĩa người dân sẽ thâm nhập sâu hơn vào mạng lưới tài chính và thẻ tín dụng, như vậy tội phạm mạng cũng có thêm dư địa để tấn công người dùng, cơ quan quản lý sẽ phải dành thêm nguồn lực để ứng phó.

Như vậy, khi ngày một phát triển và giàu có hơn, cơ hội có nhiều hơn nhưng thách thức cũng không nhỏ, theo giáo sư Carl Thayer.

Giáo sư cũng cho rằng sau Công ước Hà Nội, Việt Nam cần phải tăng cường đào tạo lực lượng lao động, không ngừng nâng cao năng lực nhận diện các mối nguy hiểm tiềm tàng và cách xử lý ra sao.