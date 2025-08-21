Không gian bếp hiện đại cho ngôi nhà việt: Bước tiến mới của Kim Quốc Tiến 21/08/2025 09:57

(PLO)- Vượt qua vai trò nấu nướng truyền thống, không gian bếp ngày nay đã trở thành trái tim của ngôi nhà, nơi gắn kết yêu thương và thể hiện phong cách sống. Cùng với xu hướng thiết kế mở, tích hợp công nghệ thông minh đang ngày càng thịnh hành, nhu cầu sở hữu các thiết bị bếp cao cấp, tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường cũng tăng mạnh.

Thấu hiểu điều đó, với hơn 7 năm kinh nghiệm trong ngành thiết bị vệ sinh, Kim Quốc Tiến chính thức đẩy mạnh mẽ sang lĩnh vực thiết bị bếp, mang theo sứ mệnh "Trao nét đẹp hoàn mỹ cho ngôi nhà Việt".

Từ thiết bị vệ sinh đến thiết bị bếp - Hành trình hoàn thiện ngôi nhà Việt

Tiếp nối thành công vang dội của thương hiệu trong lĩnh vực thiết bị vệ sinh, Kim Quốc Tiến chính thức đánh dấu một bước chuyển mình mạnh mẽ khi mở rộng đẩy mạnh ngành hàng thiết bị nhà bếp của công ty. Đây là một bước đi chiến lược, thể hiện tầm nhìn và khát vọng mang đến giải pháp toàn diện, hoàn thiện mọi không gian sống cho khách hàng trên khắp cả nước.

Chia sẻ về định hướng này, ông Nguyễn Viết Linh - CEO Công ty Kim Quốc Tiến khẳng định: "Chúng tôi không chỉ bán thiết bị bếp, mà kiến tạo những không gian bếp hiện đại, tiện nghi, nơi mỗi gia đình Việt có thể tận hưởng niềm vui nấu nướng và sum vầy. Đó chính là cách chúng tôi 'Trao nét đẹp hoàn mỹ cho ngôi nhà Việt'".

Sự đầu tư nghiêm túc vào lĩnh vực mới này một lần nữa khẳng định vị thế của Kim Quốc Tiến trong việc nâng tầm chất lượng sống và kiến tạo những tổ ấm đích thực cho người Việt.

Lựa chọn chất lượng từ những thương hiệu hàng đầu

Với cam kết chỉ mang đến những sản phẩm tốt nhất, Kim Quốc Tiến đã lựa chọn và trở thành nhà phân phối chính hãng của các thương hiệu thiết bị bếp uy tín hàng đầu thế giới:

● Bosch, Hafele (Đức): Tiêu chuẩn kỹ thuật Đức, đảm bảo độ bền bỉ, hiệu suất và công nghệ tiên tiến. Một số sản phẩm chủ lực của 2 thương hiệu này có thể kể đến như bếp từ Bosch, bếp từ Hafele, máy rửa bát Bosch,...

● Malloca (Tây Ban Nha): Dẫn đầu về thiết kế tinh tế, sang trọng và đồng bộ.

● Electrolux (Thụy Điển): Tiên phong trong các giải pháp thông minh, bền vững và thân thiện với người dùng.

Việc hợp tác chiến lược này là lời khẳng định của Kim Quốc Tiến trong việc mang đến một không gian bếp hiện đại, an toàn cho khách hàng Việt.

Bộ giải pháp toàn diện cho căn bếp hiện đại

Kim Quốc Tiến mang đến các combo và giải pháp bếp trọn gói, giúp tối ưu chi phí và đảm bảo tương thích kỹ thuật hoàn hảo.

Danh mục sản phẩm toàn diện của chúng tôi đáp ứng mọi nhu cầu:

● Bếp từ & Bếp điện từ: Cung cấp đa dạng các dòng bếp cao cấp, từ bếp đơn, bếp đôi, bếp ba - bốn vùng nấu cho đến các mẫu bếp âm hoặc dương bàn.

● Máy hút mùi hiện đại: Giải pháp khử mùi hiệu quả với đầy đủ các kiểu dáng như máy hút kính cong sang trọng, máy hút âm tủ tinh gọn, cho đến máy hút đảo độc đáo dành cho không gian bếp mở.

● Lò nướng & Lò vi sóng đa năng: Tùy chọn linh hoạt giữa lò nướng âm tủ đồng bộ, lò nướng để bàn tiện lợi, và các dòng lò kết hợp vi sóng giúp tiết kiệm không gian tối đa.

● Máy rửa bát tự động: Mang đến sự tiện nghi vượt trội với các dòng máy công suất từ 8 đến 14 bộ đồ ăn, có cả phiên bản âm tủ toàn phần và máy độc lập.

● Chậu rửa bát inox cao cấp: Đa dạng lựa chọn từ chậu 1 hố, 2 hố, tích hợp bàn chờ (có cánh) hoặc không cánh, đáp ứng mọi thói quen sử dụng.

Hãy để Kim Quốc Tiến đồng hành cùng bạn trên hành trình biến ý tưởng về căn bếp hoàn hảo trở thành hiện thực một cách chuyên nghiệp, đơn giản và hiệu quả nhất.