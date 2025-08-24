Không khí náo nức tại Hà Nội trước buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành 24/08/2025 17:21

(PLO)- Theo ghi nhận, nhiều tuyến đường ở Hà Nội rộn ràng không khí khi người dân nô nức đổ ra đường, chờ đón buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9.

