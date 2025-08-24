Không khí náo nức tại Hà Nội trước buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành

Dọc các tuyến phố trung tâm, nhiều người dân kiên nhẫn chờ đợi, lựa chọn cho mình một ví trí thuận tiện nhất để được chứng kiến buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành quy mô, chuẩn bị cho ngày đại lễ Quốc Khánh 2-9.
(PLO)- Theo ghi nhận, nhiều tuyến đường ở Hà Nội rộn ràng không khí khi người dân nô nức đổ ra đường, chờ đón buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9.
