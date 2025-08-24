Các khối diễu binh, diễu hành bắt đầu tiến vào khu vực Quảng trường Ba Đình

Mang theo ước nguyện của bố vượt 300 km bằng xe đạp từ Nghệ An ra Hà Nội

Sau bốn ngày đạp xe vượt 300 km, hôm nay (24-8), anh Nguyễn Văn Mai (44 tuổi, trú xã Trung Lộc, tỉnh Nghệ An) đã tới quảng trường Ba Đình để kịp xem buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành.

Anh Mai cho biết đã chuẩn bị từ hai tháng trước và quyết tâm đạp chiếc xe đạp Thống Nhất- kỷ vật của của bố để lại, để ngắm sự phát triển đổi thay của đất nước. Anh cũng mang theo các huân huy chương của bố ra Hà Nội xem Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9.

Anh Nguyễn Văn Mai vượt 300 km từ Nghệ An ra Hà Nội bằng xe đạp để kịp xem buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành. Ảnh: ĐẮC LAM

“Hồi còn sống, bố ước mơ được ra thủ đô Hà Nội thăm lăng Bác Hồ nhưng anh em chúng tôi lúc ấy còn khó khăn không đưa bố đi được. Bố tôi đã mất 3 năm rồi. Tôi đạp chuyến xe lần này mang theo cả ước nguyện của bố nên mang theo ảnh và kỷ vật, huân, huy chương của bố đi cùng. Trên đường đi và ra Hà Nội tôi nhận được sự giúp đỡ của người dân, rất ấm lòng” – anh Mai chia sẻ và cho biết dù trời mưa, tối nay anh cũng sẽ chọn một góc đường đứng xem các khối diễu binh, diễu hành.

ĐẮC LAM