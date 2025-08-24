Thời sự

Các khối diễu binh, diễu hành bắt đầu tiến vào khu vực Quảng trường Ba Đình

(PLO)- Từ hơn 15 giờ chiều 24-8, các khối diễu binh, diễu hành bắt đầu tiến vào khu vực Quảng trường Ba Đình để chuẩn bị cho buổi tổng hợp luyện lần 2.
Dự kiến 20 giờ tối nay (24-8), tại quảng trường Ba Đình diễn ra buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9. Đây là buổi tổng hợp luyện thứ hai trên quảng trường Ba Đình.

Theo kế hoạch, quy mô của buổi tổng hợp luyện sẽ tương đương khi vào lễ chính thức với sự tham gia của đầy đủ các khối và lực lượng liên quan.

Lực lượng tham gia tổng hợp luyện có hơn 16.000 cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang, quần chúng cùng 43 khối đi, 18 khối đứng và 14 khối xe cơ giới, khí tài hiện đại...

Clip các khối xếp hình di chuyển vào vị trí trong Quảng trường Ba Đình.
Dòng người ken đặc tại khu vực đường Chu Văn An - Nguyễn Thái Học
dong-nguoi-doi-mua-cho-xem-tong-hop-luyen-dieu-binh-dieu-hanh-1.jpg
Khu vực đường Chu Văn An - Nguyễn Thái Học, người dân đang tập trung rất đông.
dong-nguoi-doi-mua-cho-xem-tong-hop-luyen-dieu-binh-dieu-hanh-2.jpg
Lực lượng chức năng đã dựng hàng rào, hạn chế lượng người di chuyển vào khu vực quảng trường.
dong-nguoi-doi-mua-cho-xem-tong-hop-luyen-dieu-binh-dieu-hanh-4.jpg
Lực lượng chức năng đang hướng dẫn người dân di chuyển để nhường đường cho các đoàn xe di chuyển vào phục vụ cho buổi hợp luyện lần 2.
dong-nguoi-doi-mua-cho-xem-tong-hop-luyen-dieu-binh-dieu-hanh-6.jpg
Các đoàn xe lần lượt di chuyển vào phục vụ cho buổi hợp luyện lần 2.
Mang theo ước nguyện của bố vượt 300 km bằng xe đạp từ Nghệ An ra Hà Nội

Sau bốn ngày đạp xe vượt 300 km, hôm nay (24-8), anh Nguyễn Văn Mai (44 tuổi, trú xã Trung Lộc, tỉnh Nghệ An) đã tới quảng trường Ba Đình để kịp xem buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành.

Anh Mai cho biết đã chuẩn bị từ hai tháng trước và quyết tâm đạp chiếc xe đạp Thống Nhất- kỷ vật của của bố để lại, để ngắm sự phát triển đổi thay của đất nước. Anh cũng mang theo các huân huy chương của bố ra Hà Nội xem Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9.

nguyen-tien-phat-nghe-an.jpg
nguyen-tien-phat-300km.jpg
Anh Nguyễn Văn Mai vượt 300 km từ Nghệ An ra Hà Nội bằng xe đạp để kịp xem buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành. Ảnh: ĐẮC LAM

“Hồi còn sống, bố ước mơ được ra thủ đô Hà Nội thăm lăng Bác Hồ nhưng anh em chúng tôi lúc ấy còn khó khăn không đưa bố đi được. Bố tôi đã mất 3 năm rồi. Tôi đạp chuyến xe lần này mang theo cả ước nguyện của bố nên mang theo ảnh và kỷ vật, huân, huy chương của bố đi cùng. Trên đường đi và ra Hà Nội tôi nhận được sự giúp đỡ của người dân, rất ấm lòng” – anh Mai chia sẻ và cho biết dù trời mưa, tối nay anh cũng sẽ chọn một góc đường đứng xem các khối diễu binh, diễu hành.

ĐẮC LAM

Dựng lều, che ô kín vỉa hè các tuyến phố trung tâm

Thời điểm này, các khối xếp hình đang di chuyển vào vị trí trong Quảng trường Ba Đình.

3-dong-nguoi-doi-mua-cho-xem-tong-hop-luyen-dieu-binh-dieu-hanh.jpg﻿﻿
4-dong-nguoi-doi-mua-cho-xem-tong-hop-luyen-dieu-binh-dieu-hanh.jpg
Các khối xếp hình đang di chuyển vào vị trí trong Quảng trường Ba Đình.

Ở phía ngoài, người dân đã dựng lều, căng bạt và che ô kín vỉa hè các tuyến phố trung tâm, chọn những vị trí đẹp nhất để chờ xem tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành.

5-dong-nguoi-doi-mua-cho-xem-tong-hop-luyen-dieu-binh-dieu-hanh.jpg
Tầng tầng lớp lớp ô trên đường phố Hà Nội.
6-dong-nguoi-doi-mua-cho-xem-tong-hop-luyen-dieu-binh-dieu-hanh.jpg
Dù trời mưa nhưng người dân vẫn đứng chờ để tới giờ xem buổi tổng hợp luyện lần 2.
Nhiều người dân chọn Metro Cát Linh - Hà Đông để về Quảng trường Ba Đình

Từ trưa 24-8, những dòng người đông nghịt đổ về Metro Cát Linh - Hà Đông để hướng về quảng trường Ba Đình. Dòng người đông đúc khiến khu vực bán vé tự động của nhiều nhà ga tắc nghẽn hàng dài.

8-metro-dong-nguoi-doi-mua-cho-xem-tong-hop-luyen-dieu-binh-dieu-hanh.jpg
Nhiều người dân chọn đi Metro Cát Linh - Hà Đông để về quảng trường Ba Đình xem tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành. Ảnh: TRỌNG PHÚ

Tuy phải xếp hàng, mất thời gian chờ đợi nhưng mọi người đều mang gương mặt hồ hởi, tươi vui vì chuẩn bị được lên phố xem tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành.

Trời mưa nhưng vẫn sẵn sàng đợi...

Chiều 24-8, trước thời điểm diễn ra buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần thứ hai, nhiều khu vực tại Hà Nội bắt đầu có mưa.

1-dong-nguoi-doi-mua-cho-xem-tong-hop-luyen-dieu-binh-dieu-hanh.jpg
Hà Nội đang có mưa nhưng người dân vẫn háo hức chờ để đón xem màn diễu binh, diễu hành vào tối nay 24-8. Ảnh: PHI HÙNG

Cơn mưa bất chợt khiến nhiều người dân phải mua áo mưa, căng ô và chen chúc tìm chỗ trú. Dù cơn mưa bất chợt và ngày càng nặng hạt nhưng người dân vẫn háo hức chờ đón màn diễu binh diễu hành.

Chị Hồng Anh (Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết dù trời mưa nhưng chị vẫn sẽ chờ đến tối để xem các khối diễu binh, diễu hành đi qua.

Trước đó, trong sáng cùng ngày, biên đội máy bay của Quân chủng Phòng không - Không quân cũng đã bay tập luyện qua khu vực Quảng trường Ba Đình.

Các máy bay tham gia luyện tập có các loại như "Hổ mang chúa" SU-30MK2, máy bay vận tải Casa, L-39NG, trực thăng...

truc-thang-mang-theo-co-dang-co-to-quoc-bay-tren-bau-troi-ha-noi-4.jpg
Trực thăng mang cờ Đảng, cờ Tổ quốc hướng về Quảng trường Ba Đình, sáng 24-8. Ảnh: VIẾT THỊNH

Hàng nghìn người dân từ khắp nơi đã đổ về hai bên đường Hùng Vương, Nguyễn Thái Học… xem biên đội máy bay tập luyện, chọn chỗ ngồi chờ đợi xem buổi tổng hợp luyện diễn ra vào buổi tối.

can-canh-may-bay-pho-dien-tren-bau-troi-5.jpg
Tiêm kích SU-30MK2 tham gia tập luyện vào sáng 24-8. Ảnh: QUANG ANH

Theo kế hoạch, sau khi đi qua lễ đài chính ở Quảng trường Ba Đình, các khối diễu binh, diễu hành sẽ chia làm bảy hướng, di chuyển qua các tuyến phố trung tâm Hà Nội.

Người dân có thể theo dõi sự kiện tại các tuyến phố đoàn diễu binh, diễu hành đi qua và qua 270 màn hình LED được lắp đặt tại nhiều tuyến phố trên địa bàn.

NHÓM PHÓNG VIÊN
