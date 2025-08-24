Các khối diễu binh, diễu hành bắt đầu tiến vào khu vực Quảng trường Ba Đình

Dự kiến 20 giờ tối nay (24-8), tại quảng trường Ba Đình diễn ra buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9. Đây là buổi tổng hợp luyện thứ hai trên quảng trường Ba Đình.
Theo kế hoạch, quy mô của buổi tổng hợp luyện sẽ tương đương khi vào lễ chính thức với sự tham gia của đầy đủ các khối và lực lượng liên quan.
Lực lượng tham gia tổng hợp luyện có hơn 16.000 cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang, quần chúng cùng 43 khối đi, 18 khối đứng và 14 khối xe cơ giới, khí tài hiện đại...
Sau bốn ngày đạp xe vượt 300 km, hôm nay (24-8), anh Nguyễn Văn Mai (44 tuổi, trú xã Trung Lộc, tỉnh Nghệ An) đã tới quảng trường Ba Đình để kịp xem buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành.
Anh Mai cho biết đã chuẩn bị từ hai tháng trước và quyết tâm đạp chiếc xe đạp Thống Nhất- kỷ vật của của bố để lại, để ngắm sự phát triển đổi thay của đất nước. Anh cũng mang theo các huân huy chương của bố ra Hà Nội xem Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9.
“Hồi còn sống, bố ước mơ được ra thủ đô Hà Nội thăm lăng Bác Hồ nhưng anh em chúng tôi lúc ấy còn khó khăn không đưa bố đi được. Bố tôi đã mất 3 năm rồi. Tôi đạp chuyến xe lần này mang theo cả ước nguyện của bố nên mang theo ảnh và kỷ vật, huân, huy chương của bố đi cùng. Trên đường đi và ra Hà Nội tôi nhận được sự giúp đỡ của người dân, rất ấm lòng” – anh Mai chia sẻ và cho biết dù trời mưa, tối nay anh cũng sẽ chọn một góc đường đứng xem các khối diễu binh, diễu hành.
ĐẮC LAM
Thời điểm này, các khối xếp hình đang di chuyển vào vị trí trong Quảng trường Ba Đình.
Ở phía ngoài, người dân đã dựng lều, căng bạt và che ô kín vỉa hè các tuyến phố trung tâm, chọn những vị trí đẹp nhất để chờ xem tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành.
Từ trưa 24-8, những dòng người đông nghịt đổ về Metro Cát Linh - Hà Đông để hướng về quảng trường Ba Đình. Dòng người đông đúc khiến khu vực bán vé tự động của nhiều nhà ga tắc nghẽn hàng dài.
Tuy phải xếp hàng, mất thời gian chờ đợi nhưng mọi người đều mang gương mặt hồ hởi, tươi vui vì chuẩn bị được lên phố xem tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành.
Chiều 24-8, trước thời điểm diễn ra buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần thứ hai, nhiều khu vực tại Hà Nội bắt đầu có mưa.
Cơn mưa bất chợt khiến nhiều người dân phải mua áo mưa, căng ô và chen chúc tìm chỗ trú. Dù cơn mưa bất chợt và ngày càng nặng hạt nhưng người dân vẫn háo hức chờ đón màn diễu binh diễu hành.
Chị Hồng Anh (Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết dù trời mưa nhưng chị vẫn sẽ chờ đến tối để xem các khối diễu binh, diễu hành đi qua.
Trước đó, trong sáng cùng ngày, biên đội máy bay của Quân chủng Phòng không - Không quân cũng đã bay tập luyện qua khu vực Quảng trường Ba Đình.
Các máy bay tham gia luyện tập có các loại như "Hổ mang chúa" SU-30MK2, máy bay vận tải Casa, L-39NG, trực thăng...
Hàng nghìn người dân từ khắp nơi đã đổ về hai bên đường Hùng Vương, Nguyễn Thái Học… xem biên đội máy bay tập luyện, chọn chỗ ngồi chờ đợi xem buổi tổng hợp luyện diễn ra vào buổi tối.
Theo kế hoạch, sau khi đi qua lễ đài chính ở Quảng trường Ba Đình, các khối diễu binh, diễu hành sẽ chia làm bảy hướng, di chuyển qua các tuyến phố trung tâm Hà Nội.
Người dân có thể theo dõi sự kiện tại các tuyến phố đoàn diễu binh, diễu hành đi qua và qua 270 màn hình LED được lắp đặt tại nhiều tuyến phố trên địa bàn.