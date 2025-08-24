'Tôi thay đồng đội, người thân ngắm trọn hoà bình' 24/08/2025 14:10

(PLO)- Người phụ nữ 70 tuổi, sau 2 chuyến xe bus, đã có cho mình chỗ ngồi đẹp từ lúc 6 giờ sáng tại ngã tư Tràng Tiền - Đinh Tiên Hoàng để ngắm trọn hoà bình qua buổi tổng hợp luyện.

Rời nhà từ 3 giờ sáng nay, sau 2 chuyến xe bus, bà Nguyễn Thị Quế, trú tại Thanh Oai (Hà Nội) đã chọn được cho mình một chỗ ngồi đẹp ở ngã tư Tràng Tiền - Đinh Tiên Hoàng từ 6 giờ sáng, sẵn sàng tham dự buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần 2.

"Hôm nay không tắc đường nên tôi chỉ mất gần 2 tiếng là đến trung tâm Thủ đô rồi", bà Quế nói.

Bà Quế cùng một người dân Hà Nội đã chọn được cho mình vị trí đẹp tại ngã tư Tràng Tiền - Đinh Tiên Hoàng. Ảnh: TT

Động lực để người phụ nữ 70 tuổi này một mình vượt hơn 35km, hoà mình vào ngày hội lớn của đất nước chỉ đơn giản xuất phát từ việc "phải thay đồng đội, người thân ngắm trọn hoà bình".

"Bố mẹ, anh chị em của tôi đều đi bộ đội, trong số họ có 1 người đã hi sinh khi vừa qua tuổi 30", bà Quế nói.

Bản thân bà Quế cũng từng tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, chứng kiến nhiều đồng đội đã hi sinh, một số khác mang thương tật suốt đời. "Đó là những cảm xúc không thể nào tả nổi. Đến hôm nay chúng tôi vẫn còn cảm thấy xót xa", bà Quế ngậm ngùi.

Những ngày này, bà Quế thấy lòng nôn nao, rạo rực khác thường. Hành trình hôm nay của bà được trang bị đủ áo, cờ, mũ, băng rôn, tất cả đều mang màu cờ sắc áo.

Hồi tháng 4, bà Quế cùng hội cựu chiến binh địa phương cũng đã tham dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tại TP.HCM. Hơn 1 tuần tại thành phố mang tên Bác, lúc nào bà cũng cảm thấy nôn nao.

"Yêu nước vô cùng, sung sướng vô cùng khi được nhìn thấy hoà bình hôm nay", bà nói, bày tỏ mong muốn thế hệ trẻ tiếp tục cố gắng, tìm hiểu về lịch sử để càng thêm tự hào và hiểu rõ về ý nghĩa của hoà bình hôm nay, phát huy tinh thần yêu nước của thế hệ đi trước.

Còn ông Phạm Văn Cường, 64 tuổi, cùng vợ đón xe khách từ Thanh Hoá ra Hà Nội đêm qua. Sáng nay, sau khi ăn sáng, hai vợ chồng di chuyển về khu vực trung tâm Thủ đô.

"Buổi tổng hợp luyện lần 1, tôi chỉ ở nhà xem tivi, thấy bà con ai ai cũng phấn khởi, hào hứng khi được tham dự trực tiếp, nên lần này tôi nhất định phải đến tận nơi", ông Cường nói.

Ông Cường từng tham gia đoàn 59 Binh đoàn 12 Tổng cục Hậu cần, sau đó được xuất ngũ. "Đến đây để nhìn trực tiếp những thành quả mà mình cùng bao nhiêu người đã đóng góp phần nhỏ, tôi thấy đất nước mình thay đổi nhiều quá, lớn mạnh quá", ông Cường chia sẻ.

Người dân đổ về khu vực ngã tư Tràng Tiền - Đinh Tiên Hoàng trong ngày tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần 2. Ảnh: TT

Hòa trong không khí hân hoan chào mừng ngày Quốc Khánh 2/9, gia đình chị Nguyễn Thị Trang (Minh Khai, Hà Nội) đã đến từ 8 giờ sáng. Mặc dù thời tiết khá oi bức nhưng 2 con nhỏ của chị Trang vẫn rất háo hức.

“Bạn 5 tuổi đi học được thầy cô chia sẻ về lễ lớn của đất nước cùng với sự chia sẻ của bố mẹ nên rất háo hức. Còn bạn bé 2 tuổi khi được bố mẹ đưa đi cũng không mệt mỏi, hưởng ứng chụp ảnh, tạo dáng cùng chị gái”, chị Trang chia sẻ.

Được biết dịp duyệt thử diễu binh 21-8 vừa qua gia đình chị Trang đã tham gia, và dịp lễ chính thức 2-9 sắp tới cũng sẽ không bỏ lỡ.

Đã có kinh nghiệm đi xem duyệt thử 21-8, chị Trang chuẩn bị đầy đủ mũ, áo, quạt và một số thức ăn nhẹ. “Mình sẽ chuẩn bị chu đáo nhất để cho các con trải nghiệm sự kiện thiêng liêng của đất nước”, chị Trang cho hay.

Gia đình chị Trang chuẩn bị đầy đủ mũ, áo, quạt và một số thức ăn nhẹ khi đến xem tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần 2. Ảnh: P.OANH

Chị Nguyễn Vũ Hồng Phúc, 24 tuổi, cùng 5 người bạn từ TP.HCM ra Hà Nội để tham dự sự kiện.

“Với sự kiện lớn này, nhóm mình đã lên kế hoạch từ sớm, sắp xếp công việc để ra Hà Nội sớm nhất”, chị Phúc nói.

Chị Phúc cùng bạn ra Hà Nội từ hôm 21-8 và sẽ theo dõi trực tiếp từ ngày 24-8 đến ngày diễn ra chính thức 2-9.

“Đã từng được trải nghiệm sự kiện A50 diễn ra trong Sài Gòn càng thôi thúc mình không được bỏ lỡ sự kiện lớn lần này. Đây không chỉ là ngày độc lập mà còn là niềm tự hào, sự biết ơn của thế hệ trẻ đối với công sức của cha ông ta đã ngã xuống để bảo vệ Tổ quốc, có được ngày hòa bình như hiện tại”, chị Phúc chia sẻ.

Đến với Thủ đô, nhóm của chị Phúc cùng bạn không quên mang theo chiếc nón lá in hình tổ quốc, khăn quàng đỏ và những chiếc lá cờ cầm tay. “Những vật dụng này sẽ giúp mình có thêm những bức ảnh kỷ niệm đẹp trong ngày lễ quan trọng của đất nước”, chị Phúc nói thêm.