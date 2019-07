Lại nóng chuyện Asanzo và ‘Made in Vietnam’

Một chuyên gia tham dự tọa đàm nhận xét mọi người cứ quen nghe “Made in …”, tức là phải sản xuất ở một quốc gia cụ thể. Tuy nhiên, thực tế với chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu rất hoàn hảo thì một sản phẩm phải là “Made in the world”, “Made in the region”. Với bất kỳ một loại quy tắc xuất xứ nào thì quy tắc nền tảng là công đoạn gia công chế biến cuối cùng diễn ra trong phạm vi lãnh thổ quốc gia nào đó thì có thể được gắn “Made in, Assembled in, Produced in…”. Nhãn này chỉ thể hiện công đoạn gia công chế biến cuối cùng diễn ra tại vùng lãnh thổ đó mà thôi, còn sản phẩm có thể là cộng gộp nguyên liệu, chất xám từ nhiều vùng quốc gia, lãnh thổ khác nhau. Bởi vấn đề cuối cùng vẫn là chất lượng và giá cả hàng hóa có chinh phục được người tiêu dùng hay không. “Tất cả quy định về dán nhãn “Made in…” mà VN đã và đang có chỉ để phục vụ việc nói rõ xuất xứ đối với hàng hóa lưu thông nội địa. Trong khi đến nay các cơ quan chức năng đang nợ DN, người tiêu dùng một văn bản pháp lý quy định rõ “thế nào là Made in Vietnam” - vị chuyên gia này nhấn mạnh.