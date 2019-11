Tỉ phú Thái khẳng định Sabeco đem nhiều tiền cho xứ chùa vàng

Trong báo cáo tài chính của Thaibev, thị trường Việt Nam được xếp thứ hai sau thị trường Thái về doanh thu. Đáng chú ý, mặc dù Thaibev có đầu tư tại Singapore, Myanmar, Hong Kong... nhưng doanh số không bằng hai thị trường Thái và Việt nên được gộp chung.

Theo đó, tổng doanh thu của Thaibev là 269 tỉ baht, hơn 200.000 tỉ đồng Việt Nam thì riêng thị trường Việt Nam chiếm 63 tỉ baht (gần 48.000 tỉ đồng). Như vậy, doanh thu từ thị trường Việt Nam đã chiếm hơn 30% tổng doanh thu của Thaibev.



Thaibev nhấn mạnh chính sự tăng trưởng về mặt doanh thu từ Sabeco đã giúp công ty này gia tăng doanh thu so với cùng kỳ. Những đánh giá này của Thaibev hoàn toàn hợp lý khi báo cáo tài chính quý III-2019 của Sabeco cho thấy hầu hết các chỉ tiêu tài chính gần hoàn thành. Theo đó, doanh thu tăng 3.000 tỉ đồng so với cùng kỳ với kết quả là 28.170 tỉ đồng, và lãi ròng tăng 1.000 tỉ đồng so với cùng kỳ với con số là 4.045 tỉ đồng.