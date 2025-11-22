Làm sao xác định chủ tịch tỉnh không phải người địa phương? 22/11/2025 07:17

(PLO)- Kết luận số 201-KL/TW yêu cầu bố trí chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh không phải là người địa phương. Vậy làm sao để xác định thế nào là người địa phương?

Ngày 31-10-2025, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành Kết luận số 201-KL/TW về tình hình, kết quả công tác đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2025 – 2030 và một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, trong đó đặc biệt nhấn mạnh, đó là việc "tiếp tục triển khai chủ trương bố trí 100% các chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Chánh Thanh tra tỉnh không phải là người địa phương, hoàn thành trước ngày 15-12-2025".

Ông Trần Trí Quang - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp được điều động giữ chức Phó Bí thư Tỉnh uỷ Vĩnh Long và được bầu làm Chủ tịch tỉnh này. Ảnh: HẢI DƯƠNG



Việc đặt ra mục tiêu 100% các chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Chánh Thanh tra tỉnh và ấn định thời hạn cụ thể cho thấy đây không phải là một chủ trương khuyến khích mà là quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, phải hoàn thành trong năm 2025.

Vậy, như thế nào là người địa phương và như thế nào thì không phải là người địa phương?

Theo công văn 6274-CV/UBKTTW ngày 12-6-2025 của UBKTTW về chủ trương bố trí chủ nhiệm UBKT cấp uỷ không phải người địa phương, việc xác định tiêu chí người địa phương phải theo Quy định số 65-QĐ/TW ngày 28-4-2022 của Bộ Chính trị.

Cụ thể khoản 2 Điều 3 Quy định số 65-QĐ/TW giải thích rõ: Người địa phương là người có quê quán ở địa phương đó (trừ trường hợp có quê quán ở địa phương đó nhưng có 3 thế hệ sinh ra, lớn lên và sinh sống ở địa phương khác) hoặc là người có quê quán ở địa phương khác nhưng có 3 thế hệ sinh ra, lớn lên và sinh sống ở địa phương đó.

Từ quy định này, thời gian qua nhiều người là Chủ tịch tỉnh được điều động, bố trí để đảm bảo đúng theo Kết luận số 201-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.