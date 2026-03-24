Lăng mộ cụ Phan Châu Trinh 100 năm tuổi giữa lòng TP.HCM
PHẠM HẢI
(PLO)- Khu lăng mộ nhà yêu nước Phan Châu Trinh tại phường Tân Sơn Nhất (TP.HCM) đã tồn tại tròn một thế kỷ, lưu giữ nhiều di vật, di bút và tư liệu quý về cuộc đời hoạt động cách mạng của ông.
Khu lăng mộ của nhà yêu nước Phan Châu Trinh (1872–1926) tọa lạc số 9, đường Phan Thúc Duyện, (phường 4, quận Tân Bình) nay là phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM, với diện tích hơn 2.000 m², được bao bọc bởi tường rào kiên cố.
Khu lưu niệm hiện gồm nhiều hạng mục như nhà văn phòng, nhà kho, đền thờ và khu lăng mộ.
Hai bên đền thờ bố trí khu vực thờ gia quyến và bia ghi công đức, cùng tủ trưng bày các công trình nghiên cứu về ông. Ảnh: PHẠM HẢI
Ba nhà yêu nước cụ Huỳnh Thúc Kháng, cụ Phan Thúc Duyện và cụ Trần Quý Cáp được tạc tượng tại khuôn viên lưu niệm, góp phần tôn vinh tinh thần đoàn kết và chí hướng cải cách vì dân tộc. Ảnh: PHẠM HẢI
Trải qua 100 năm tồn tại, khu lăng mộ không chỉ là nơi an nghỉ của một nhà yêu nước tiêu biểu mà còn là địa chỉ lịch sử, góp phần giáo dục truyền thống cho các thế hệ hôm nay.
Phan Châu Trinh (hiệu Phan Tây Hồ) sinh ngày 9-9-1872 tại huyện Tiên Phước, Quảng Nam, trong một gia đình võ quan triều Nguyễn. Ông là một trong những nhân vật tiêu biểu của phong trào yêu nước đầu thế kỷ XX.
Năm 1900, ông đỗ cử nhân, năm sau đỗ Phó bảng. Đến năm 1902, ông vào học Trường Hậu bổ, sau đó ra làm Thừa biện Bộ Lễ. Tuy nhiên, chỉ một thời gian ngắn, ông từ quan để dấn thân vào con đường hoạt động yêu nước.
Trong hành trình tìm đường cứu nước, Phan Châu Trinh đã sang Nhật Bản (1905) và sang Pháp (1911) nhằm học hỏi, tìm giải pháp thoát khỏi ách cai trị của thực dân. Các năm 1906, 1919 và 1920, ông ba lần gửi thư yêu cầu chính quyền Pháp thay đổi chính sách cai trị tại Việt Nam và Đông Dương.
Năm 1907, ông hoạt động mạnh tại Nam Trung Bộ, sau đó ra Hà Nội tham gia giảng dạy tại Đông Kinh nghĩa thục, nhiều lần diễn thuyết về con đường canh tân đất nước.
Năm 1917, tại Pháp, ông cùng Phan Văn Trường và Nguyễn Tất Thành thành lập Hội Người Việt Nam yêu nước.
Trong quá trình hoạt động, ông nhiều lần bị bắt và giam giữ: Năm 1908 bị bắt tại Hà Nội và bị đày ra Côn Đảo; năm 1910 được ân xá nhưng bị quản thúc tại Mỹ Tho; năm 1914 tiếp tục bị bắt giam tại nhà tù Santé (Pháp).
Đầu năm 1926, Phan Châu Trinh lâm bệnh nặng và qua đời lúc 21 giờ 30 ngày 24-3-1926 tại khách sạn Chiêu Nam Lầu, Sài Gòn.
Năm 2007, Giải thưởng Văn hóa Phan Châu Trinh lần đầu được trao nhằm tôn vinh những cá nhân có đóng góp xuất sắc trong các lĩnh vực giáo dục, nghiên cứu văn hóa, Việt Nam học và dịch thuật. Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh do Nguyễn Thị Bình làm chủ tịch và Chu Hảo là phó chủ tịch sáng lập.