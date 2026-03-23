Tư tưởng 'chi bằng học' của Phan Châu Trinh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc 23/03/2026 16:18

(PLO)- TP Đà Nẵng tọa đàm về chủ đề tư tưởng "chi bằng học” của nhà yêu nước Phan Châu Trinh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Ngày 23-3, Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch Đà Nẵng tổ chức tọa đàm với chủ đề tư tưởng “chi bằng học” của nhà yêu nước Phan Châu Trinh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Tọa đàm được tổ chức tại xã Tây Hồ, quê hương của nhà yêu nước Phan Châu Trinh nhân kỷ niệm 100 năm ngày mất của ông (24-3-1926 - 24-3-2026).

Lãnh đạo TP Đà Nẵng dâng hương cụ Phan Châu Trinh. Ảnh: PV

Tọa đàm nhằm nhìn nhận một cách khoa học về tư tưởng cải cách của nhà yêu nước Phan Châu Trinh, đồng thời làm rõ giá trị, sức sống của tư tưởng “chi bằng học”.

Tọa đàm tập trung phân tích dấu ấn của tư tưởng này trong phong trào Duy Tân ở đất Quảng đầu thế kỷ XX, ý nghĩa đối với sự phát triển của TP Đà Nẵng trong giai đoạn hiện nay.

Theo ông Trần Anh Tuấn, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, tư tưởng “chi bằng học” không chỉ là lời hiệu triệu của một nhà yêu nước đầu thế kỷ XX mà còn là giá trị mang tính thời đại, tiếp tục soi đường cho sự nghiệp đổi mới, hội nhập của đất nước.

Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, hội nhập sâu rộng, Đà Nẵng xác định văn hóa, giáo dục- đào tạo, khoa học- công nghệ, phát triển con người là động lực then chốt để vươn lên. Từ đó TP trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, đô thị thông minh, điểm đến của tri thức, công nghệ.

Ông Tuấn nhấn mạnh tinh thần “chi bằng học” đặt ra yêu cầu phải quan tâm, tạo điều kiện để thế hệ trẻ được học tập, nghiên cứu, sáng tạo, khởi nghiệp. Qua đó phát huy tối đa tiềm năng con người, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Đà Nẵng trở thành TP đáng sống, có sức cạnh tranh trong khu vực và quốc tế.

Các tham luận tại tọa đàm tập trung phân tích sâu sắc bối cảnh ra đời, nội hàm, giá trị cốt lõi của tư tưởng “chi bằng học”. Qua đó khẳng định đây là tư tưởng tiến bộ, đề cao dân trí, dân quyền, dân sinh.

Đồng thời làm rõ vai trò của tư tưởng này trong việc khơi dậy phong trào Duy Tân, góp phần hình thành truyền thống hiếu học, trọng tri thức của con người xứ Quảng.

Nhiều ý kiến cho rằng trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, việc vận dụng sáng tạo tư tưởng “chi bằng học” có ý nghĩa đặc biệt quan trọng; nhất là trong xây dựng xã hội học tập, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Tọa đàm dịp này nhằm tri ân, tôn vinh những đóng góp to lớn của nhà yêu nước Phan Châu Trinh. Đồng thời gợi mở nhiều định hướng quan trọng cho sự phát triển giáo dục, khoa học, con người Đà Nẵng trong thời gian tới.