Thông tin tang lễ Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn 23/03/2026 14:09

Ngày 23-3, linh mục Inhaxiô Hồ Văn Xuân, Tổng đại diện Tổng giáo phận TP.HCM, vừa ký cáo phó Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, nguyên Tổng giám mục Tổng giáo phận TP.HCM.

Theo cáo phó, Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn đã an nghỉ lúc 17 giờ 22, Chủ nhật, ngày 22-3, tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận, hưởng thọ 92 tuổi, với 61 năm Linh mục, 33 năm Giám mục và 23 năm Hồng y.

Nghi thức tẩn liệm được cử hành lúc 15 giờ, thứ hai, ngày 23-3. Thánh lễ an táng dự kiến diễn ra lúc 8 giờ 30, thứ sáu, ngày 27-3, tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận TP.HCM.

Thông tin tang lễ Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn. Ảnh: Tổng giáo phận TP.HCM

Cố Hồng y được tấn phong Giám mục và nhận nhiệm vụ tại Mỹ Tho năm 1993. Năm 1998, ngài được bổ nhiệm làm Tổng giám mục Tổng giáo phận TP.HCM, một giáo phận có vai trò quan trọng trong đời sống Giáo hội Việt Nam. Trong thời gian đảm nhận chức vụ này, ngài được biết đến là một vị mục tử hiền lành, khiêm nhường, luôn gần gũi với cộng đoàn.

Năm 2003, Đức Hồng y được vinh thăng Hồng y, trở thành một trong những Hồng y tiêu biểu của châu Á, từng tham dự hai mật nghị bầu Giáo hoàng. Sau khi nghỉ hưu năm 2014, ngài sống giản dị tại TP.HCM, tiếp tục đồng hành âm thầm với giáo dân và để lại dấu ấn sâu đậm.

Theo Tổng giáo phận TP.HCM, sau thời gian điều trị tại bệnh viện, ngày 22-3, ngài trở về Trung tâm Mục vụ. Đức Tổng giám mục Marek Zalewski, Đại diện Tòa Thánh Vatican tại Việt Nam, đã đến thăm.

Hiện diện còn có Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng, Đức cha phụ tá Giuse Bùi Công Trác, cha Giám đốc Đại chủng viện cùng thân nhân của ngài. Lúc 16 giờ 45, linh mục Phaolô Nguyễn Đức Nguyên cử hành bí tích xức dầu bệnh nhân cho ngài.

Sau khi ngài qua đời, đến 20 giờ cùng ngày (22-3), các giáo xứ trong Tổng giáo phận đồng loạt đổ chuông tiễn biệt. Thánh lễ cầu nguyện cho Đức Hồng y cũng được cử hành tại Trung tâm Mục vụ, với sự tham dự của khoảng 20 linh mục, đông đảo chủng sinh, tu sĩ và giáo dân.