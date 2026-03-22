Rạp Hòa Bình 'thức giấc' bằng đêm giao hưởng quốc tế sau thời gian dài im ắng 22/03/2026 09:42

Tối 21-3, chương trình giao lưu âm nhạc giữa các đơn vị ở khu vực Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) và TP Daegu (Hàn Quốc) đã diễn ra tại rạp Hòa Bình, thu hút đông đảo người yêu nhạc, nghệ sĩ và sinh viên trên địa bàn tham dự.

Đêm giao lưu văn hóa giữa Đà Lạt và TP Daegu (Hàn Quốc). Ảnh: VÕ TÙNG

Điểm đặc biệt của chương trình không chỉ nằm ở sự góp mặt của các nghệ sĩ quốc tế mà còn ở việc rạp Hòa Bình – một công trình văn hóa lâu năm ở trung tâm TP Đà Lạt – được chọn làm nơi tổ chức.

Trong nhiều năm qua, địa điểm này khá ít hoạt động biểu diễn nghệ thuật quy mô, nên việc rạp sáng đèn trở lại đã tạo nhiều cảm xúc cho người dân địa phương.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, chương trình là một trong những hoạt động nhằm thúc đẩy hợp tác quốc tế về âm nhạc sau khi Đà Lạt gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực âm nhạc từ năm 2023.

Trong khuôn khổ chương trình, các nghệ sĩ thuộc Dàn nhạc Giao hưởng Quốc tế Daegu đã tham gia biểu diễn cùng các nghệ sĩ của Nhạc viện TP.HCM. Phía Hàn Quốc có các nghệ sĩ Kim Yujin (cello), Koo Jieun (violin), Kim Yong Su (trumpet), Kim Taein (soprano) và Ahn Sungkook (baritone).

Phía Việt Nam có sự tham gia của các nghệ sĩ Nguyễn Đức Anh (piano), Phạm Vũ Thiên Bảo (viola), Lê Minh Hiền (violin) và Ju Sun Young (piano). Trong đó, Ju Sun Young là nghệ sĩ người Hàn Quốc đang giảng dạy tại Nhạc viện TP.HCM và làm việc lâu dài tại Việt Nam.

Rạp Hòa Bình ở Đà Lạt sáng đèn trở lại, gợi ký ức đẹp cho người dân thành phố ngàn hoa. Ảnh: VÕ TÙNG

Chương trình do Phố Bên Đồi – một không gian sáng tạo tại Đà Lạt tổ chức trong khuôn khổ Dự án Âm nhạc Phố Bên Đồi, với kỳ vọng tạo thêm cơ hội để công chúng địa phương, đặc biệt là nghệ sĩ trẻ và sinh viên, tiếp cận với âm nhạc hàn lâm.

Gửi thông điệp tới chương trình, ông Jonathan Baker, Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam, cho biết tổ chức này luôn đồng hành cùng Đà Lạt trong việc phát triển các hoạt động văn hóa, trong đó có lĩnh vực âm nhạc.

Theo ông Baker, việc các nghệ sĩ của Daegu và Nhạc viện TP.HCM cùng biểu diễn tại Đà Lạt không chỉ thể hiện sự hợp tác giữa các thành phố trong mạng lưới sáng tạo mà còn mở ra nhiều cơ hội hợp tác lâu dài về nghệ thuật, giáo dục và sáng tạo.