Lãnh đạo Việt Nam gửi điện mừng nhân kỷ niệm Quốc khánh Trung Quốc 30/09/2025 17:32

(PLO)- Nhân dịp Quốc khánh Trung Quốc, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước chúc mừng những thành tựu quan trọng về phát triển kinh tế xã hội, cải cách mở cửa mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân Trung Quốc đã đạt được trong 76 năm qua.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân chủ trì Lễ đón cấp Nhà nước Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc từ ngày 18 đến 20-8-2024. Ảnh: TTXVN

Nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày thành lập nước Trung Quốc (1-10-1949 – 1-10-2025), Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi điện mừng tới Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường, Ủy viên trưởng Ủy ban thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế.

Trong điện mừng, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta bày tỏ đánh giá cao và chúc mừng những thành tựu quan trọng về phát triển kinh tế- xã hội, cải cách mở cửa mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân Trung Quốc đã đạt được trong 76 năm qua.

Các lãnh đạo Đảng và Nhà nước tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình là hạt nhân, Trung Quốc sẽ hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển chiến lược mà Đại hội XX Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đề ra.

Qua đó, sớm xây dựng Trung Quốc trở thành nước XHCN hiện đại, giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa và tươi đẹp, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và phát triển phồn vinh ở khu vực và trên thế giới.

Các lãnh đạo Đảng và Nhà nước nhấn mạnh Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam nhất quán xác định tăng cường và phát triển quan hệ ổn định, lành mạnh, hữu nghị hợp tác với Trung Quốc là lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu trong đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại của Việt Nam. Đồng thời, khẳng định sẵn sàng cùng lãnh đạo cấp cao Trung Quốc duy trì trao đổi thường xuyên, tăng cường định hướng chiến lược cho quan hệ song phương theo nhận thức chung cấp cao.

Cùng với đó, không ngừng vun đắp, củng cố tình hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng, hai nước, nâng cao hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước, tiếp tục thúc đẩy quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược không ngừng phát triển đi vào chiều sâu và ngày càng thực chất, hiệu quả, vì lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và trên thế giới.

Cũng trong dịp này, Bí thư Trung ương Đảng, quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện mừng tới Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban công tác đối ngoại Trung ương, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị.