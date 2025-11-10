Lễ tuyên thệ và phát biểu nhậm chức của Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Văn Quảng 10/11/2025 12:50

(PLO)- Sáng 10-11, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội đã thông qua nghị quyết bầu ông Nguyễn Văn Quảng làm Chánh án TAND Tối cao, với 440/441 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành.