Lễ tuyên thệ và phát biểu nhậm chức của Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Văn Quảng

(PLO)- Sáng 10-11, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội đã thông qua nghị quyết bầu ông Nguyễn Văn Quảng làm Chánh án TAND Tối cao, với 440/441 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành.

Video: Lễ tuyên thệ và phát biểu nhậm chức của Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Văn Quảng.

NHÓM PV
