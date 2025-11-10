Tân Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Văn Quảng nói gì khi phát biểu nhậm chức? 10/11/2025 10:40

(PLO)- Tân Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Văn Quảng hứa sẽ thực hiện được mục tiêu cao nhất là bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ XHCN, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Sáng 10-11, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội đã thông qua nghị quyết bầu ông Nguyễn Văn Quảng làm Chánh án TAND Tối cao, với 440/441 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành.

Sau nghi thức tuyên thệ, tân Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Văn Quảng phát biểu nhậm chức. Ông bày tỏ sự trân trọng cảm ơn Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tin tưởng giao cho ông trọng trách mới, Quốc hội đã tín nhiệm bầu ông giữ cương vị Chánh án TAND Tối cao.

“Đây là vinh dự và trọng trách to lớn của tôi trước Đảng, trước Quốc hội và Nhân dân” - ông Nguyễn Văn Quảng nói.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội tặng hoa chúc mừng tân Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Văn Quảng và tân Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Văn Chiến. Ảnh: QH

Nhân dịp này, ông Nguyễn Văn Quảng cũng gửi lời cảm ơn các tập thể, cá nhân, cơ quan, đơn vị và nhân dân các địa phương nơi ông từng công tác đã quan tâm, giúp đỡ, ủng hộ, tạo điều kiện để ông rèn luyện, trưởng thành và có được vinh dự ngày hôm nay.

Trên cương vị là người đứng đầu cơ quan xét xử, cơ quan thực hiện quyền tư pháp theo quy định của Hiến pháp, ông Nguyễn Văn Quảng cam kết sẽ thực hiện đúng lời tuyên thệ trước Quốc hội, tuân thủ sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện đúng các nguyên tắc và quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Cùng với cả hệ thống chính trị và các cơ quan tư pháp, tân Chánh án TAND Tối cao hứa sẽ thực hiện được mục tiêu cao nhất là bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ XHCN, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

“Tôi sẽ không ngừng rèn luyện, phấn đấu, học hỏi kinh nghiệm của các đồng chí Chánh án tiền nhiệm, nêu cao vai trò trách nhiệm và tính nêu gương của người đứng đầu. Cùng với tập thể cấp ủy, lãnh đạo TAND Tối cao, Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao, chúng tôi sẽ đoàn kết thống nhất, phát huy các thành tựu của ngành đã đạt được trong 80 năm qua, nhất là những kết quả, thành tích và các bài học kinh nghiệm của các nhiệm kỳ gần đây” - ông Nguyễn Văn Quảng nói tiếp.

Tân Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Văn Quảng thực hiện nghi thức tuyên thệ. ﻿Ảnh: QUANG PHÚC

Tân Chánh án TAND Tối cao sau đó cũng khẳng định sẽ quyết tâm, quyết liệt và không ngừng đổi mới trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng về cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN, hoàn thiện hệ thống pháp luật, góp phần kiến tạo và thúc đẩy phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Đặc biệt là cụ thể hóa các chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống của ngành TAND.

“Đây là nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong năm 2026 và những năm tiếp theo” - ông Quảng khẳng định và nhấn mạnh sẽ tiếp tục tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng gắn với công tác xây dựng ngành, tinh gọn tổ chức bộ máy, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả phù hợp với mô hình Tòa án ba cấp.

Cùng với đó, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, thẩm phán vững mạnh, chuyên nghiệp, liêm chính, để làm cơ sở nền tảng vững chắc cho việc thực hiện nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động xét xử của Tòa án các cấp, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, yêu cầu mà Quốc hội đã đề ra.

Sau cùng, ông Quảng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với ngành Tòa án.

“Tôi cũng mong nhận được sự ủng hộ, tạo điều kiện và tăng cường giám sát của Nhân dân, của Quốc hội, các đại biểu Quốc hội và HĐND với hoạt động của TAND các cấp. Đặc biệt là sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, đúng nguyên tắc pháp luật của các cơ quan, ban ngành, cấp ủy, chính quyền các địa phương, nhất là các cơ quan trong hệ thống tư pháp, để ngành Tòa án và Chánh án TAND Tối cao hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng nền tư pháp Việt Nam "của dân, do dân và vì dân" - ông Nguyễn Văn Quảng nói.