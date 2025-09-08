LEVU Việt Nam - Top những công ty bảo hộ lao động uy tín ở TPHCM 08/09/2025 10:50

(PLO)- Trong bối cảnh các hoạt động sản xuất, xây dựng, công nghiệp tại TP.HCM phát triển mạnh mẽ, vấn đề đảm bảo an toàn cho người lao động ngày càng được đặt lên hàng đầu.

Những vụ tai nạn lao động đáng tiếc xảy ra trong thời gian qua là lời nhắc nhở rõ ràng rằng việc trang bị dụng cụ bảo hộ lao động không chỉ là vấn đề cần thiết mà còn là trách nhiệm và quyền lợi chính đáng của người lao động.

Nhu cầu ngày càng lớn về bảo hộ lao động

Theo số liệu từ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, mỗi năm trên cả nước vẫn ghi nhận hàng nghìn vụ tai nạn lao động. Nguyên nhân phần lớn đến từ sự chủ quan, thiếu kiến thức an toàn và đặc biệt là việc không trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cần thiết.

Tại TP.HCM, trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, số lượng công nhân, kỹ sư làm việc trong các ngành nghề như xây dựng, cơ khí, điện lực, hóa chất, logistics… chiếm tỉ lệ rất cao. Đây là nhóm đối tượng thường xuyên phải đối mặt với nguy cơ tai nạn, thương tích. Chính vì vậy, nhu cầu về trang bị dụng cụ bảo hộ lao động ngày càng gia tăng, kéo theo yêu cầu cấp bách về những công ty cung cấp sản phẩm uy tín.

Tiêu chí để đánh giá một công ty bảo hộ lao động uy tín

Chuyên gia trong lĩnh vực an toàn lao động cho rằng, để đánh giá một công ty bảo hộ lao động có uy tín hay không, cần dựa vào những tiêu chí cơ bản như:

● Nguồn gốc rõ ràng: sản phẩm phải có xuất xứ minh bạch, đạt tiêu chuẩn chất lượng.

● Đa dạng danh mục: đáp ứng nhiều ngành nghề khác nhau từ xây dựng, cơ khí đến phòng cháy chữa cháy.

● Dịch vụ chuyên nghiệp: có đội ngũ tư vấn am hiểu, hỗ trợ lựa chọn sản phẩm phù hợp.

● Chính sách bảo hành - đổi trả minh bạch: bảo vệ quyền lợi khách hàng khi phát hiện lỗi sản xuất.

● Giá cả hợp lý: cạnh tranh nhưng vẫn đảm bảo chất lượng và độ bền sản phẩm.

LEVU Việt Nam – Top những công ty bảo hộ lao động uy tín ở TPHCM

Giữa thị trường với nhiều đơn vị cung cấp khác nhau, LEVU Việt Nam được biết đến như một cái tên được khách hàng tin tưởng lựa chọn. Với nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực thiết bị an toàn và phòng cháy chữa cháy, công ty đã khẳng định vị thế Top những công ty bảo hộ lao động uy tín ở TPHCM.

Đại diện LEVU Việt Nam chia sẻ: “Chúng tôi hiểu rằng bảo hộ lao động không chỉ là trang phục mà còn là lá chắn an toàn bảo vệ người lao động trước rủi ro. Chính vì vậy, LEVU luôn chú trọng lựa chọn sản phẩm chất lượng, kiểm định rõ ràng và tư vấn giải pháp phù hợp cho từng đối tượng sử dụng”.

Một khách hàng tại phường Tân Thuận cho biết: “Chúng tôi mua mũ và giày bảo hộ cho toàn bộ công nhân công trường. Sản phẩm chắc chắn, thoải mái, giao hàng đúng tiến độ, có hóa đơn và chứng từ đầy đủ”.

Một doanh nghiệp cơ khí ở phường Bình Thạnh chia sẻ: “Chúng tôi đặt mua mặt nạ phòng độc và quần áo bảo hộ từ LEVU nhận hàng đúng chất lượng, nhân viên tư vấn tận tình, có hỗ trợ hướng dẫn bảo quản nên rất yên tâm”.

Công Ty TNHH Levu.vn là đơn vị đã được cấp phép đủ điều kiện hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy tại Việt Nam theo nghị định 136/2020/NĐ-CP. Số giấy phép 110/GXN-PCCC cấp bởi phòng cảnh sát PCCC và CNCH – Công an TP.HCM.

Trong bối cảnh an toàn lao động ngày càng được siết chặt và trở thành yêu cầu gần như bắt buộc, việc lựa chọn địa chỉ cung cấp uy tín là yếu tố không thể bỏ qua. Với chất lượng sản phẩm đạt chuẩn, dịch vụ chuyên nghiệp và sự đồng hành tận tâm, LEVU Việt Nam tự tin được nhắc đến là Top những công ty bảo hộ lao động uy tín ở TP.HCM, đồng hành cùng hàng nghìn người lao động trên hành trình an toàn và bền vững.