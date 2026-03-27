Luật sư nói gì về việc bỏ Nghị định 100/2019 về nồng độ cồn 27/03/2026 08:40

(PLO)- Theo Luật sư Đoàn Thị Hồng Linh, mỗi lĩnh vực giao thông sẽ có nghị định xử phạt riêng, quy định chi tiết hơn, sát thực tiễn hơn, tránh tình trạng “gom chung” như trước đây.

Việc bãi bỏ toàn bộ Nghị định 100/2019, một văn bản từng được xem là “xương sống” trong xử phạt vi phạm giao thông suốt nhiều năm đang được nhiều người quan tâm, đặc biệt là quy định về nồng độ cồn hoặc các hành vi khác.

Để hiểu rõ hơn về quy định xử phạt thay thế cho Nghị định 100/2019, trao đổi với PLO, Luật sư Đoàn Thị Hồng Linh, Đoàn Luật sư TP.HCM cho biết việc thay thế Nghị định 100/2019 không chỉ là một thay đổi kỹ thuật pháp lý, mà còn phản ánh sự tái cấu trúc toàn diện hệ thống pháp luật về trật tự, an toàn giao thông tại Việt Nam.

Thông tin về việc bãi bỏ toàn bộ Nghị định 100 khiến nhiều người lo ngại rằng các hành vi vi phạm giao thông sẽ “không còn căn cứ xử phạt”. Tuy nhiên, việc bãi bỏ này đi kèm với việc phân tách các lĩnh vực để điều chỉnh bằng các nghị định chuyên ngành mới (đường sắt, đường bộ…). Thực tế, Nghị định 100 không bị “xóa bỏ” một cách độc lập, mà đã được thay thế bằng các nghị định mới theo từng lĩnh vực chuyên biệt.

Cụ thể, Nghị định 168/2024 đã thay thế Nghị định 100 trong lĩnh vực giao thông đường bộ từ đầu năm 2025. Văn bản này quy định đầy đủ về: (i) Hành vi vi phạm; (ii) Mức phạt; (iii) Cơ chế trừ điểm giấy phép lái xe. Đây là bước đầu của quá trình “tách” Nghị định 100/2019.

Nghị định 336/2025 chính thức điều chỉnh toàn diện việc xử phạt vi phạm trong hoạt động đường bộ. Nghị định này thay thế, bãi bỏ nhiều nội dung của Nghị định 100, đồng thời thiết lập khung xử phạt mới. Đây chính là căn cứ pháp lý hiện hành chủ đạo đối với vi phạm giao thông đường bộ sau khi Nghị định 100 bị bãi bỏ.

Đồng thời, trong giai đoạn chuyển tiếp, một số nội dung từng được kế thừa từ Nghị định 168/2024.

Được điều chỉnh riêng theo Nghị định 81/2026 có hiệu lực từ ngày 15-5, thể hiện xu hướng chuyên ngành hóa từng lĩnh vực giao thông thay vì gộp chung như Nghị định 100 trước đây

Trước đây, Nghị định 100 điều chỉnh đồng thời lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. Tuy nhiên, với việc ban hành các luật mới như Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 và Luật Đường bộ 2024 thì hệ thống pháp luật đã chuyển sang hướng “phân tách – chuyên ngành hóa – đồng bộ với luật mới”. Theo đó, mỗi lĩnh vực giao thông sẽ có nghị định xử phạt riêng, quy định chi tiết hơn, sát thực tiễn hơn, tránh tình trạng “gom chung” như trước đây.