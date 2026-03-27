Tấm thép hơn 10 tấn rơi đè bẹp cabin xe rác, một người tử vong 27/03/2026 08:44

(PLO)- Sau va chạm với xe đầu kéo, tấm thép rơi xuống đè biến dạng cabin xe rác khiến tài xế tử vong, giao thông cửa ngõ phía Nam đi trung tâm TP.HCM tê liệt nhiều giờ.

Sáng 27-3, lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường vụ tai nạn dưới chân cầu Kênh Tẻ để xử lý và điều tra nguyên nhân.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ cùng ngày, xe đầu kéo chở tấm thép hình lưỡi liềm dài khoảng 15 m, nặng hơn 10 tấn lưu thông từ hướng Nhà Bè đi trung tâm.

Khi đến đoạn dưới chân cầu Kênh Tẻ (địa bàn quận 4 cũ), phương tiện này va chạm trực diện với xe tải chở rác chạy hướng ngược lại.

Vụ tai nạn khiến một người tử vong. Ảnh: H.TÂM

Cú va chạm mạnh khiến tấm thép trên rơ-moóc trượt khỏi vị trí, rơi xuống đè bẹp cabin xe rác. Tại hiện trường, phần đầu xe tải biến dạng hoàn toàn, kính chắn gió vỡ vụn. Tài xế xe rác bị kẹt trong cabin, được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng.

Tấm thép nằm chắn ngang mặt đường khiến tuyến lưu thông bị phong tỏa hoàn toàn. Do đây là trục giao thông huyết mạch kết nối khu Nam với trung tâm TP.HCM, vụ tai nạn khiến giao thông ùn ứ nghiêm trọng trong giờ cao điểm sáng.

Lực lượng chức năng phong tỏa, xử lý hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: H.TÂM

Dòng phương tiện ùn ứ kéo dài hơn 1 km từ đường Nguyễn Hữu Thọ đến khu vực cầu Kênh Tẻ. Lực lượng cảnh sát giao thông phải phong tỏa hướng rẽ từ Nguyễn Thị Thập ra Nguyễn Hữu Thọ để giảm áp lực giao thông.

Ghi nhận tại khu vực giao lộ Ngô Thị Bì – Nguyễn Hữu Thọ, hàng nghìn xe máy chen chúc, di chuyển rất chậm. Nhiều người tìm cách đi lên vỉa hè nhưng tình trạng ùn tắc vẫn không được cải thiện.

Ảnh hưởng từ tai nạn khiến giao thông qua khu vực kẹt cứng. Ảnh: H.TÂM

Đến hơn 8 giờ, lực lượng chức năng huy động xe cẩu chuyên dụng để di dời tấm thép và các phương tiện liên quan. Đồng thời, cảnh sát túc trực tại các nút giao để điều tiết, hướng dẫn người dân di chuyển qua các hướng khác như cầu Tân Thuận hoặc cầu Him Lam.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.