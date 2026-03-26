Sony và Honda bất ngờ hủy bỏ dự án xe điện Afeela 26/03/2026 12:58

(PLO)- Dự án xe điện Afeela đã bị hủy bỏ trong khi liên doanh giữa Sony và Honda đang được xem xét lại.

Sony từng gây bất ngờ khi tham gia thị trường ô tô tại CES 2020 với một chiếc sedan điện và một mẫu SUV sau đó một năm. Đến năm 2022, gã khổng lồ công nghệ này hợp tác với Honda thành lập liên doanh Sony Honda Mobility (SHM) để đưa các ý tưởng vào sản xuất. Tuy nhiên, kế hoạch này hiện không còn khả thi khi cả hai dòng xe sẽ không bao giờ được bán ra thị trường.

Hiện tại, Honda đang cắt giảm thua lỗ và xem xét lại toàn bộ chiến lược xe điện.



Việc phát triển cả hai mẫu xe đã đột ngột dừng lại. Đầu tháng này, Honda cũng hủy bỏ hai mẫu xe điện của riêng mình và một mẫu xe thứ ba dự kiến hồi sinh dòng Acura RSX. Trong tuyên bố chung, Honda và Sony cho biết những thay đổi sâu rộng đối với chiến lược xe điện đã ảnh hưởng trực tiếp đến thương hiệu Afeela.

Đại diện liên doanh cho biết kết quả đánh giá lại chiến lược điện khí hóa của Honda ngày 12-3-2026 và sự thay đổi của thị trường khiến các giả định kinh doanh bị đảo lộn. Do đó, SHM thông báo ngừng phát triển và ra mắt mẫu xe đầu tiên Afeela 1 cùng mẫu xe thứ hai.

Hai bên sẽ xem xét lại định hướng kinh doanh nhưng không có ý định chia tách. Sony và Honda dự kiến công bố định vị trung và dài hạn cùng những đóng góp cho ngành giao thông vận tải trong thời gian sớm nhất.

Trước đó, SHM dự kiến giao xe Afeela 1 cho khách hàng vào cuối năm nay. Phiên bản Signature có giá 102.900 USD và phiên bản Origin giá 89.900 USD (tương đương gần 2 tỉ 370 triệu đồng) dự kiến ra mắt năm 2027. Việc sản xuất thử nghiệm đã bắt đầu tại nhà máy ô tô East Liberty của Honda ở Ohio. Việc hủy bỏ dự án ở giai đoạn muộn là tín hiệu không tốt cho liên doanh mới thành lập được bốn năm.

Đây là thời điểm khó khăn đối với Honda khi hãng dự kiến lỗ tới 15,8 tỉ USD sau khi ngừng sản xuất SUV 0, Sedan 0 và Acura RSX. Việc các mẫu xe điện Afeela không được sản xuất sẽ tiếp tục gây tổn hại đến bảng cân đối kế toán. Hiện tại, Honda đang cắt giảm thua lỗ và xem xét lại toàn bộ chiến lược xe điện.