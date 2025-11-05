Miền Trung ơi, chúng tôi đang đến… 05/11/2025 17:33

(PLO)- Những chuyến xe nghĩa tình chở nhu yếu phẩm do bạn đọc báo Pháp Luật TP.HCM đóng góp đã lăn bánh tiến về miền Trung; những người con xứ Huế tiếp tục hỗ trợ đồng bào mình thông qua báo PLO...

Nhằm kịp thời chung tay hỗ trợ người dân tại các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề do bão lũ, ngày 30-9, Báo Pháp Luật TP.HCM đã phát động lời kêu gọi quyên góp, hướng về đồng bào vùng thiên tai.

Sau khi đăng tải thông tin, tính đến 16 giờ ngày 5-11, báo Pháp Luật TP.HCM đã nhận về hơn 200 triệu đồng từ quý bạn đọc. Đây là tình dân tộc, nghĩa đồng bào cao đẹp, cùng hướng về “khúc ruột” miền Trung thân yêu. Sự giúp đỡ của mỗi người lúc này sẽ góp phần động viên, san sẻ nỗi đau, mất mát để sớm giúp nhân dân vùng lũ bình an, ổn định cuộc sống.

Những người con xứ Huế hướng về quê hương

Sáng 5-11, Hội đồng hương Huế tại Vũng Tàu (TP.HCM) đã gặp mặt và trao số tiền 29 triệu đồng cho đại diện Báo Pháp Luật TP.HCM để chung tay hỗ trợ đồng bào miền Trung vượt qua khó khăn do mưa bão, lũ lụt.

Đại diện Ban Chấp hành Hội đồng hương Huế tại Vũng Tàu chia sẻ, những ngày qua khi theo dõi thông tin từ báo chí và người thân, bạn bè, gia đình đang ở TP Huế về trận lũ lịch sử, cũng như một số địa phương khác ở miền Trung, chúng tôi không khỏi xót xa. Nhiều gia đình, người dân ở quê hương đang gặp muôn vàn khó khăn do hậu quả của lũ lụt để lại.

Hội đồng hương Huế tại Vũng Tàu trao 29 triệu đồng cho Báo Pháp Luật TP.HCM, chung tay hỗ trợ đồng bào miền Trung vượt qua khó khăn do mưa lũ. Ảnh: TRÙNG KHÁNH.

Với tình yêu quê hương sâu nặng, những người con xa quê thuộc Hội đồng hương Huế tại Vũng Tàu đã cùng nhau chung tay, tích cực vận động đóng góp để hỗ trợ bà con ở Huế. Thông qua cầu nối là Báo Pháp Luật TP.HCM chúng tôi mong muốn sẻ chia một phần dù nhỏ để gửi đến những hoàn cảnh khó khăn nhất ở vùng tâm lũ.

Chúng tôi mong bà con có thêm sức mạnh, vững vàng để vượt lên nghịch cảnh. Cùng với sự hỗ trợ của các đơn vị, tấm lòng hảo tâm cũng như chính quyền địa phương, mong TP Huế sớm khắc phục hậu quả lũ lụt, trở lại với cuộc sống bình yên như trước.

Chuyến xe nặng nghĩa tình đồng bào

Cũng trong sáng 5-11, những chuyến xe nghĩa tình từ Lâm Đồng đã bắt đầu lăn bánh hướng về miền Trung ruột thịt. Sáu chiếc xe chất đầy rau củ, gạo, mắm, muối, mì tôm, nước uống, dầu gió, áo phao… nối đuôi nhau lên đường, mang theo tấm lòng của người dân cả nước gửi đến đồng bào vùng lũ.

Điểm đến của đoàn là xã Thu Bồn và xã Thượng Đức (TP Đà Nẵng) - nơi những hộ dân đang gồng mình khắc phục hậu quả sau mưa bão. Dự kiến, đoàn sẽ trao tận tay bà con 830 phần quà thiết thực, san sẻ phần nào khó khăn, mất mát.

Anh Phan Anh Dũng, Giám đốc Công ty TNHH SX-TM & DV Phan Anh Dũng (xã Đức Trọng, Lâm Đồng), Phó trưởng đoàn thiện nguyện, chia sẻ: “Sáng nay vẫn còn nhiều bà con mang thêm rau củ, mì, áo ấm ra gửi, nên chúng tôi phải tăng cường thêm một xe tải 3,5 tấn để chở hết. Tình cảm ấy thật đáng trân quý. Đoàn dự kiến sẽ đến nơi vào sáng sớm 6-11, kịp gửi đến bà con những phần quà yêu thương, sẻ chia trong lúc khó khăn này”.

Sáng 5-11, những chuyến xe nghĩa tình từ Lâm Đồng đã bắt đầu lăn bánh hướng về miền Trung ruột thịt.

Ông Vạn Ngộ, Trưởng đoàn cùng Ban tổ chức chương trình, cho biết toàn bộ nhu yếu phẩm được chuyển đến tận tay những hộ dân chịu thiệt hại nặng sau bão lũ. Đoàn sẽ ưu tiên hỗ trợ cho các hộ nghèo, gia đình có trẻ nhỏ, người già neo đơn và những khu vực còn bị chia cắt giao thông, với mong muốn mỗi phần quà đến được đúng nơi, kịp thời sẻ chia cùng bà con trong lúc khó khăn.