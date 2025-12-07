Mới: Đường đi áp thấp nhiệt đới đang tiến vào Biển Đông 07/12/2025 11:21

Rạng sáng 7-12, áp thấp nhiệt đới ở phía Đông Philippines, sức gió cấp 6, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc khoảng 10 km/giờ.

Dự báo đến 1 giờ ngày 8-12, áp thấp nhiệt đới chuyển hướng Tây Tây Nam với tốc độ 15 km/giờ, đi vào miền Trung Philippines và giữ cường độ cấp 6. Đến 1 giờ ngày 9-12, áp thấp nhiệt đới tiếp tục hướng Tây Tây Nam nhanh hơn, khoảng 20 km/giờ, tiến vào vùng biển phía Đông giữa Biển Đông, cách đảo Song Tử Tây 350 km về phía Đông Đông Nam; vùng nguy hiểm nằm trong khoảng 10–13 độ Vĩ Bắc và phía Đông kinh tuyến 116,5 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai khu vực này ở mức 3.