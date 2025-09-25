Môi trường Minh Tâm cung cấp dịch vụ hút hầm cầu tại TP.HCM

Bảng giá dịch vụ hút hầm cầu tại TP.HCM
Môi Trường Minh Tâm mang đến bảng giá hút hầm cầu tại TP.HCM minh bạch, phù hợp cho mọi đối tượng từ hộ gia đình, nhà hàng, văn phòng cho đến khu công nghiệp. Dưới đây là báo giá rút hầm cầu tại TP.HCM của Môi Trường Minh Tâm:
| Khối lượng hút
| Đơn giá tham khảo (VND/m³)
| 1 – 2 m³
| 550.000 – 600.000
| 3 – 5 m³
| 480.000 – 520.000
| 6 – 10 m³
| 450.000 – 490.000
| 11 – 15 m³
| 420.000 – 460.000
| 16 – 20 m³
| 399.000 – 450.000
| > 20 m³
| Liên hệ báo giá ưu đãi
Ngoài ra, ưu đãi đặc biệt năm 2025: Giảm 10% cho lần sử dụng đầu tiên, tặng 100.000 đồng khi đặt lịch online, combo hút hầm cầu kết hợp thông cống nghẹt tiết kiệm.
Tại sao nên chọn dịch vụ hút hầm cầu TP.HCM tại Môi Trường Minh Tâm
Môi Trường Minh Tâm là lựa chọn hàng đầu tại TP.HCM nhờ uy tín, chuyên nghiệp và hiệu quả vượt trội. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, dịch vụ hút hầm cầu Sài Gòn của công ty đã phục vụ gần 8.000 khách hàng, từ hộ gia đình đến các đối tác và các công trình lớn tại TP.HCM – nơi tắc nghẽn hầm cầu thường xuyên xảy ra do lượng chất thải lớn.
Môi Trường Minh Tâm triển khai quy trình 5 bước chuẩn hóa: tiếp nhận yêu cầu 24/7 qua hotline hoặc Zalo, khảo sát miễn phí bằng camera nội soi, báo giá minh bạch, thi công bằng xe hút chân không nhập khẩu Nhật Bản-Đức (dung tích 2-10 m³, hút sâu 25m, ngang 150m), và bàn giao với bảo hành lên đến 6 năm.
Công nghệ tiên tiến là điểm mạnh: Xe hút chân không công suất 200HP kết hợp camera giám sát, cảm biến khí độc và hệ thống lọc carbon hoạt tính đảm bảo sạch 100%, an toàn và không gây ô nhiễm thứ cấp. Phương pháp xử lý sinh học bằng enzyme giảm khí thải độc hại như metan, bảo vệ môi trường sông Sài Gòn – một yếu tố quan trọng khi ngành môi trường nhấn mạnh rằng xử lý không đúng cách có thể gây ô nhiễm nguồn nước ngầm.
Đội ngũ hơn 100 kỹ sư và công nhân được đào tạo chuyên sâu, luôn sẵn sàng xử lý khẩn cấp trong 30-60 phút tại các phường trung tâm TP.HCM. Bảo hành 12 tháng với tái hút miễn phí nếu lỗi kỹ thuật, kèm kiểm tra định kỳ miễn phí giúp tiết kiệm chi phí lâu dài. Minh Tâm còn có các dịch vụ bổ trợ như khử mùi ozone, tư vấn bảo trì hệ thống miễn phí tăng tuổi thọ hầm cầu, giảm tần suất gọi dịch vụ.
Thông tin liên hệ Môi Trường Minh Tâm
Môi Trường Minh Tâm không chỉ là đơn vị cung cấp dịch vụ mà còn là đối tác đáng tin cậy, đồng hành cùng cư dân và doanh nghiệp TP.HCM để duy trì môi trường sống xanh sạch. Với cam kết hút sạch 100%, giá rẻ, bảo hành dài hạn và công nghệ hiện đại, công ty mang đến giải pháp toàn diện cho mọi vấn đề hầm cầu.
Đừng để tắc nghẽn làm gián đoạn cuộc sống hay hoạt động kinh doanh – liên hệ ngay hôm nay để nhận tư vấn miễn phí và ưu đãi năm 2025!
● Hotline/Zalo: 078.451.3333
● Email: info.moitruongminhtam@gmail.com
● Địa chỉ văn phòng tại TP.HCM: Số 28/1, đường số 7, phường Tam Bình, TP.HCM
● Website: moitruongminhtam.vn
Ngoài ra, Môi Trường Minh Tâm còn phủ sóng rộng khắp miền Nam, phục vụ hiệu quả tại Bình Dương với hàng ngàn công trình công nghiệp, Long An tập trung khu vực Tân An và nông thôn, cùng các tỉnh Bình Phước, Bình Thuận, Tây Ninh, Đồng Nai và Cần Thơ.