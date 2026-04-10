Nam nữ ở Quảng Ngãi có thể được hỗ trợ kinh phí khám sức khỏe trước khi kết hôn 10/04/2026 18:34

(PLO)- Đây là nội dung được thảo luận tại cuộc họp Thường trực HĐND tỉnh.

Ngày 10-4, ông Nguyễn Đức Tuy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi, chủ trì cuộc họp của Thường trực HĐND tỉnh để xem xét, cho ý kiến một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Tại cuộc họp, trên cơ sở đề nghị của UBND tỉnh và báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh đã thảo luận, cơ bản thống nhất với nội dung 7 tờ trình do UBND tỉnh trình.

Đáng chú ý, UBND tỉnh đề nghị ban hành Nghị quyết hỗ trợ kinh phí tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn; đồng thời hỗ trợ phương tiện tránh thai và chi phí thực hiện kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn.

Theo đó, các chính sách này được xây dựng theo quy định của Luật Dân số năm 2025, nhằm hỗ trợ người dân khám sức khỏe, tầm soát bệnh di truyền trước khi kết hôn, góp phần giảm tỷ lệ mang thai ngoài ý muốn. Đây là chính sách mới, dự kiến có hiệu lực từ ngày 1-7-2026 và thuộc thẩm quyền địa phương quyết định mức hỗ trợ.

Kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Đức Tuy yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khẩn trương hoàn thiện dự thảo nghị quyết, trình Thường trực HĐND và các Ban HĐND tỉnh xem xét. Nội dung các dự thảo phải đảm bảo chất lượng, sát thực tế, có tính khả thi và phù hợp với khả năng cân đối ngân sách của địa phương.