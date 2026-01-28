Ngắm phối cảnh tuyến đường trên cao đẹp như mơ ở phía Nam TP.HCM 28/01/2026 10:59

(PLO)- Đơn vị nghiên cứu vừa công bố phương án thi tuyển kiến trúc dự án nâng cấp đường trục Bắc - Nam, đoạn từ đường Nguyễn Văn Linh đến cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Theo thiết kế, đường trục Bắc - Nam, đoạn từ Nguyễn Văn Linh đến cao tốc Bến Lức - Long Thành có chiều dài 8,6 km, rộng 60 m, có đường trên cao ở giữa tuyến. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 9.300 tỉ đồng.

Dự án được TP.HCM triển khai theo hình thức BOT, hiện TP.HCM đã tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc, do liên danh Công ty TNHH Tư vấn thiết kế B.R và Công ty TNHH NDA Việt Nam triển khai và đạt giải cao nhất.

Tổng thể thiết kế đường trên cao trục Bắc - Nam, được nâng cấp trên nền đường Nguyễn Hữu Thọ hiện hữu.

Đơn vị nghiên cứu đánh giá nút giao Nguyễn Văn Linh và nút giao cao tốc Bến Lức - Long Thành đóng vai trò chiến lược trong vận tải, giao thương, du lịch và thúc đẩy đô thị hóa.

Hiện nay, tình trạng quá tải và ùn tắc ở các điểm nút quan trọng, ảnh hưởng đến giao thông khu vực. Tình trạng xe trọng tải lớn hướng về cảng Hiệp Phước cũng cần chú ý nên định hướng phân luồng giao thông phù hợp đặc biệt là các khúc vòng xoay, giao lộ. Trục đường hiện hữu gồm 4 làn đường dự kiến nâng cấp thành 6 làn đường và có cầu cạn 4 làn đường trên cao. Khu vực này cũng được định hướng quy hoạch giao thông tương lai bao gồm các tuyến metro 4, 7, 10.

Sau khi hoàn thành đường trên cao Bắc - Nam là giải pháp quan trọng trong việc giải quyết ùn tắc giao thông tương lai.

Toàn cảnh thiết kế đường trên cao Bắc - Nam:

Toàn bộ dự án dài khoảng 8,6 km, đi qua nhiều nút giao quan trọng như đường nối Kho B, nút giao Vĩnh Phước - Cây Khô, cầu Rạch Đỉa, cao tốc Bến Lức - Long Thành, Nguyễn Văn Tạo.

Trục Bắc - Nam có mật độ dân cư lớn, thường xuyên ùn tắc giao thông.

Đường trên cao trong tương lai sẽ có nhiều tuyến metro quan trọng đi qua như metro số 3, 7, 10. Trong đó, tuyến metro số 3 sẽ kết nối trung tâm TP.HCM, chạy dọc trục Bắc - Nam.

Toàn cảnh đường trên cao đẹp như mơ do đơn vị thiết kế lên ý tưởng.

Đường trên cao sẽ góp phần giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông trong tương lai.

Các cầu trên tuyến đường trên cao được thiết kế theo cấu trúc vòm, mô phỏng hình ảnh rễ cây Đước - đặc trưng của khu Nam TP.HCM. Cây cầu này cũng được chiếu sáng nghệ thuật, sử dụng đèn led có khả năng lập trình để thay đổi màu sắc, đường cộ, hiệu ứng chuyển động theo thời gian.

Mô phỏng kiến trúc rễ cây đước sau khi chiếu sáng.

Đơn vị nghiên cứu lý giải hình tượng rễ cây Đước - được mô phỏng mềm mại, thể hiện cội nguồn kiên cường của vùng đất.

Thiết kế vươn cao từ 25-35 m với khe hở ánh sáng tạo hiệu ứng dòng chảy năng lượng tượng trưng cho sự vận hành không ngừng của kinh tế và khát vọng.

Phối cảnh minh họa khi có tuyến metro chạy qua.

Hình ảnh cầu mô phỏng rễ cây Đước.

Theo đơn vị thiết kế, khu vực cầu, vòng xoay sẽ là điểm nhấn của dự án.

Phối cảnh minh họa vườn mưa của trục đường trên cao.

Chân cầu cạn được thiết kế cột bo mềm mang đến sự thanh thoát nhẹ nhàng. Trong tương lai có thể khai thác chiếu sáng về đêm với led line dọc thân.

Phối cảnh minh họa cầu đi bộ.