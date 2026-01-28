Ngắm phối cảnh tuyến đường trên cao đẹp như mơ ở phía Nam TP.HCM

(PLO)- Đơn vị nghiên cứu vừa công bố phương án thi tuyển kiến trúc dự án nâng cấp đường trục Bắc - Nam, đoạn từ đường Nguyễn Văn Linh đến cao tốc Bến Lức - Long Thành.
Theo thiết kế, đường trục Bắc - Nam, đoạn từ Nguyễn Văn Linh đến cao tốc Bến Lức - Long Thành có chiều dài 8,6 km, rộng 60 m, có đường trên cao ở giữa tuyến. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 9.300 tỉ đồng.
Dự án được TP.HCM triển khai theo hình thức BOT, hiện TP.HCM đã tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc, do liên danh Công ty TNHH Tư vấn thiết kế B.R và Công ty TNHH NDA Việt Nam triển khai và đạt giải cao nhất.
Đơn vị nghiên cứu đánh giá nút giao Nguyễn Văn Linh và nút giao cao tốc Bến Lức - Long Thành đóng vai trò chiến lược trong vận tải, giao thương, du lịch và thúc đẩy đô thị hóa.
Hiện nay, tình trạng quá tải và ùn tắc ở các điểm nút quan trọng, ảnh hưởng đến giao thông khu vực. Tình trạng xe trọng tải lớn hướng về cảng Hiệp Phước cũng cần chú ý nên định hướng phân luồng giao thông phù hợp đặc biệt là các khúc vòng xoay, giao lộ. Trục đường hiện hữu gồm 4 làn đường dự kiến nâng cấp thành 6 làn đường và có cầu cạn 4 làn đường trên cao. Khu vực này cũng được định hướng quy hoạch giao thông tương lai bao gồm các tuyến metro 4, 7, 10.
Sau khi hoàn thành đường trên cao Bắc - Nam là giải pháp quan trọng trong việc giải quyết ùn tắc giao thông tương lai.