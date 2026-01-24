Ngân hàng Nhà nước nói gì về tin đồn loại bỏ tiền 1.000–5.000 đồng? 24/01/2026 08:44

(PLO)- Thực tế, nhu cầu đổi tiền mệnh giá nhỏ để chi tiêu, đi lễ vẫn phổ biến trong sinh hoạt hằng ngày của người dân.

Vừa qua, trên một số trang mạng xã hội lan truyền thông tin Ngân hàng Nhà nước Việt Nam dự kiến loại bỏ các mệnh giá tiền từ 1.000 đồng đến 5.000 đồng. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẳng định thông tin nêu trên là không chính xác, không có cơ sở pháp lý.

Nhà quản lý cho biết việc phát hành, quản lý và lưu hành tiền Việt Nam được Ngân hàng Nhà nước thực hiện đúng quy định pháp luật trên cơ sở đáp ứng đầy đủ nhu cầu thanh toán của nền kinh tế, phù hợp với thực tiễn đời sống xã hội, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp.

Tiền mệnh giá nhỏ vẫn được sử dụng rộng rãi trong đời sống hàng ngày. Ảnh minh họa AI

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đề nghị các tổ chức, cá nhân không đăng tải, chia sẻ thông tin không chính xác về việc dự kiến loại bỏ tiền mệnh giá từ 1.000 đồng đến 5.000 đồng, trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Thực tế, nhu cầu đổi tiền mệnh giá nhỏ để chi tiêu, đi lễ vẫn phổ biến trong sinh hoạt hằng ngày của người dân. Khảo sát nhanh cho thấy tại nhiều điểm đổi tiền, việc tìm các mệnh giá nhỏ không quá khó. Theo đó, tiền mệnh giá 2.000 - 5.000 đồng, nhất là tiền mới, được thu phí cao. Ví dụ, một xấp 100 tờ loại 2.000 đồng, người đổi thường phải trả thêm khoản phí tương đương 20 - 40% tổng số tiền tùy vào mức độ mới của tờ tiền.