Nghệ nhân đến từ Lâm Đồng giật giải đặc biệt cuộc thi hoa lan

Xuân Hoát

(PLO)- Một nữ nghệ nhân đến từ Lâm Đồng đạt giải đặc biệt hội thi, trưng bày hoa lan. 

giải đặc biệt.jpg
Ngày 9-8, tại khu du lịch Yang Bay ở xã Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa diễn ra hội thi, trưng bày hoa lan. Hội thi do Hội sinh vật cảnh tỉnh Khánh Hòa tổ chức, với sự tham gia của nhiều nghệ nhân, câu lạc bộ, người đam mê hoa lan từ nhiều tỉnh thành như Bến Tre, Cần Thơ, Tiền Giang, Lâm Đồng, Long An...
DSC02386.jpg
Hội thi quy tụ gần 120 nghệ nhân với hơn 180 tác phẩm dự thi, hàng trăm loài hoa lan quý, hiếm, đặc sắc.
20250809_152332.jpg
Nhiều loài hoa lan đặc sắc được các nghệ nhân mang đến hội thi. Trong ảnh là lan Den formosum x Dowmarry với vẻ đẹp tinh khiết.
DSC02391.jpg
Do có nhiều loài lan đặc sắc, quý hiếm nên ban tổ chức phải làm việc cật lực để chọn ra những tác phẩm xuất sắc nhất.
DSC02360.jpg
Theo ban tổ chức, việc chọn tác phẩm lan đạt giải dựa trên các tiêu chí, như thân, lá, rễ, hoa, mùi thơm, độ hiếm, kích thước. "Mỗi loài đều có một tiêu chí riêng của nó để chấm giải, như hoa phải đều, rễ phủ kín, mùi của hoa đặc biệt, độ hiếm của loài đó cũng là yếu tố ăn điểm khi chấm điểm"- ông Nguyễn Quốc Dũng, thành viên ban thư ký hội thi chia sẻ.
DSC02404.jpg
Tác phẩm Hài Râu rừng đạt giải nhất thể thể loại lan rừng.
DSC02488.jpg
Mỗi thể loại đều có những tác phẩm lan đặc sắc có mặt tại hội thi.
20250809_152459.jpg
Tác phẩm lan BLC Thongsuck Deliglit tham gia hội thi.
DSC02495.jpg
Đã mắt với những chậu lan tuyệt đẹp tại hội thi.
DSC02350.jpg
Ban tổ chức đã trao giải đặc biệt cho nhóm lan Cattleya đến từ Vườn Lan Loan Orchid Bảo Lộc, phường 3 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Bốn giải nhất cho các nhóm lan rừng (một giải), nhóm Cattleya (2 giải), nhóm Dendro (một giải). Ba giải nhì, tám giải ba và 17 giải khuyến khích.
giải đặc biệt.jpg
Giải đặc biệt và giải nhất đều thuộc về chị Nguyễn Thị Kim Loan, đến từ vườn Lan Loan Orchid Bảo Lộc, phường 3 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
DSC02452.jpg
Tác phẩm lan đạt giải đặc biệt của vườn lan Loan Orchid Bảo Lộc.
20250809_155312.jpg
Theo ông Lê Dũng Lâm, Giám đốc Công viên du lịch Yang Bay, thông qua hội thi, ban tổ chức mong muốn góp phần bảo tồn, phát huy giá trị của hoa lan trong đời sống tinh thần người Việt, đồng thời thúc đẩy phát triển du lịch sinh thái, gắn kết cộng đồng và quảng bá hình ảnh điểm đến Yang Bay tại Khánh Vĩnh – Khánh Hoà đến với bạn bè trong và ngoài nước.
