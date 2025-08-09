Nghệ nhân đến từ Lâm Đồng giật giải đặc biệt cuộc thi hoa lan 09/08/2025 17:54

(PLO)- Một nữ nghệ nhân đến từ Lâm Đồng đạt giải đặc biệt hội thi, trưng bày hoa lan.