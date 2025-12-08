Xúc động thư ngỏ của thầy hiệu trưởng xin sách giáo khoa cũ cho học sinh vùng lũ 08/12/2025 19:17

(PLO)- Lá thư ngỏ xin những cuốn sách giáo khoa cũ cho học sinh vùng lũ của thầy hiệu trưởng một trường Tiểu học tại xã Hàm Thuận Bắc, tỉnh Lâm Đồng đã chạm đến trái tim nhiều người...

Giữa những ngày này khi lũ dữ đã rút đi nhưng hậu quả vẫn còn nặng trĩu trên vai người dân, một bức thư ngỏ giản dị nhưng đầy ray rứt từ Trường Tiểu học Lâm Giang, xã Hàm Thuận Bắc, tỉnh Lâm Đồng đã chạm đến trái tim của biết bao người.

Lá thư đẫm nước mắt của thầy hiệu trưởng.

Thầy Tiếng chia sẻ trong thư: "Trong hai đợt lũ vừa qua, khu vực thôn Lâm Giang bị thiệt hại vô cùng nặng nề". Trường Tiểu học Lâm Giang, nơi gieo mầm tri thức cho gần 300 em nhỏ, đã bị nước lũ dâng ngập sâu gần 2 mét.

Cơ sở vật chất, thiết bị và cả những đồ dùng phục vụ học tập vốn đã không dư dả, nay đều bị dòng nước hung tợn cuốn phăng hoặc nhấn chìm trong bùn lầy.

Nhiều ngày qua, lực lượng quân đội và công an đã kề vai sát cánh cùng nhà trường dọn dẹp, tổng vệ sinh. Sự chung tay đó đã giúp nhà trường vượt qua cơn khủng hoảng về môi trường.

Lực lượng quân đội giúp nhà trường dọn dẹp sau lũ.

Thế nhưng, điều khiến trái tim người Hiệu trưởng đau đáu nhất lại là việc thiếu sách học tập cho học sinh.

Sáng 8-12, niềm vui trở lại trường đã nở rộ trên khuôn mặt của nhiều học sinh vùng lũ nhưng tại Trường Tiểu học Lâm Giang, cánh cổng vẫn phải đóng im lìm chỉ vì thiếu sách giáo khoa. Bởi trường có 279 học sinh nhưng có tới 240 em đang thiếu sách giáo khoa.

Thầy Tiếng kể lại trong nỗi day dứt: Ở đợt lũ trước, các thầy cô đã phải kỳ công hong khô từng trang, từng quyển, rồi thậm chí là photo lại để các em có thể tiếp tục học. Tưởng chừng đã vượt qua, nhưng đợt lũ mới nhất lại một lần nữa tàn nhẫn cuốn trôi đi tất cả công sức và hy vọng đó.

Các lực lượng vũ trang giúp nhà trường dọn dẹp sau 2 trận lũ liên tiếp.

Người Hiệu trưởng đặt bút viết lá thư ngỏ này hẳn đã phải đấu tranh rất nhiều khi xin quí thầy cô các trường tiểu học trong khu vực hỗ trợ.

Lá thư không chỉ là lời kêu gọi, mà còn là tiếng thở dài bất lực của người thầy trước thiên tai khắc nghiệt, là nỗi ray rứt khi nhìn thấy ánh mắt ngây thơ của các em đang khao khát được cầm sách, được đến trường nhưng lại phải tạm lỡ hẹn.

Hãy lắng nghe tiếng lòng của thầy Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lâm Giang, lắng nghe tiếng khóc thầm của 240 em học sinh đang khao khát được học tập.

Một cuốn sách cũ của bạn có thể là cả một bầu trời tri thức mới đối với các em.