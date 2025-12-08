800 người mặc Việt phục, tái hiện nghi lễ cưới triều Nguyễn 08/12/2025 08:05

(PLO)- Ngay giữa trung tâm Hà Nội, khoảng 800 người khoác lên mình Việt phục, tái hiện nghi lễ cưới triều Nguyễn. Từng bước đi như đưa người Việt trẻ quay về một lát cắt của Việt Nam xưa

Ngày 7-12, Bảo Tín Mạnh Hải đồng tổ chức chuỗi sự kiện văn hóa lễ hội Việt phục tại Phố đi bộ quanh Hồ Gươm.

Sự kiện đánh dấu cột mốc 33 năm phát triển thương hiệu, đồng thời công bố chiến lược mới: Trở thành “Điểm đến Vàng 24k” cho mọi gia đình Việt.

Phố đi bộ hồ Gươm thu hút sự chú ý khi khoảng 800 người trong Việt phục﻿ cùng xuất hiện để tái hiện một nghi lễ cưới truyền thống.

Lễ hội Việt phục mang tên “Bách hoa hỷ sự” diễn ra tại Phố đi bộ quanh Hồ Gươm, nơi hàng nghìn người tham dự được sống lại không gian văn hóa Hà Nội qua các thời kỳ qua màn tái hiện đám cưới truyền thống và những nét đẹp nếp sống xưa.

Đây là hoạt động diễu hành﻿ Việt phục thuộc Ngày hội Việt Nam Hạnh phúc - Vietnam Happy Fest 2025, sự kiện do Bộ VH,TT&DL phối hợp cùng UBND TP Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức.

Điểm nhấn của chương trình là màn tái hiện nghi lễ hỷ sự thời Nguyễn theo hình thức diễu hành ngoài trời. Từ màu sắc áo, kiểu dáng khăn vấn đến từng chi tiết của lễ phục hai họ đều được chăm chút, tạo nên lát cắt sinh động của đời sống Việt xưa giữa không gian hiện đại của Thủ đô Hà Nội.

Trong hỷ sự của người Việt từ bao đời nay, vàng cưới là một nét đẹp văn hóa truyền thống, mang ý nghĩa biểu tượng cho sự sung túc, thịnh vượng và lời chúc phúc cho cặp đôi mới cưới có cuộc sống đầy đủ và ấm no.

Đoàn diễu hành xuất phát từ Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục rồi đi qua các phố Hàng Dầu, Tràng Tiền, Hàng Khay, vòng quanh hồ Gươm trước khi trở về sân khấu chính.

Là một thương hiệu vàng có truyền thống lâu năm, Bảo Tín Mạnh Hải luôn kiên định với con đường lấy văn hóa dân tộc làm gốc rễ, kể chuyện văn hóa Việt bằng ngôn ngữ kim hoàn.

Điểm mới của năm nay là chương trình mở đăng ký theo cặp đôi nam - nữ, khuyến khích người tham gia hóa thân thành nhân vật chính của lễ rước. Điều này giúp khung cảnh trở nên sống động hơn, đồng thời khiến người trẻ có cơ hội tự mình trải nghiệm﻿, thay vì chỉ đứng bên ngoài quan sát.

Với vai trò đồng tổ chức, Bảo Tín Mạnh Hải góp phần lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc, khẳng định rằng vàng 24K không chỉ là tài sản tích lũy mà còn là một phần của các nghi lễ, phong tục và đời sống văn hóa Việt.

Việc đưa cổ phục và nghi lễ truyền thống ra không gian phố đi bộ không chỉ nhằm tôn vinh nét đẹp văn hóa Việt mà còn là cách tiếp cận gần gũi, giúp cộng đồng - đặc biệt là giới trẻ “chạm vào” di sản theo cách tự nhiên nhất.