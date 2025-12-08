800 người mặc Việt phục, tái hiện nghi lễ cưới triều Nguyễn
(PLO)- Ngay giữa trung tâm Hà Nội, khoảng 800 người khoác lên mình Việt phục, tái hiện nghi lễ cưới triều Nguyễn. Từng bước đi như đưa người Việt trẻ quay về một lát cắt của Việt Nam xưa
Ngày 7-12, Bảo Tín Mạnh Hải đồng tổ chức chuỗi sự kiện văn hóa lễ hội Việt phục tại Phố đi bộ quanh Hồ Gươm.
Sự kiện đánh dấu cột mốc 33 năm phát triển thương hiệu, đồng thời công bố chiến lược mới: Trở thành “Điểm đến Vàng 24k” cho mọi gia đình Việt.
Lễ hội Việt phục mang tên “Bách hoa hỷ sự” diễn ra tại Phố đi bộ quanh Hồ Gươm, nơi hàng nghìn người tham dự được sống lại không gian văn hóa Hà Nội qua các thời kỳ qua màn tái hiện đám cưới truyền thống và những nét đẹp nếp sống xưa.
Trong hỷ sự của người Việt từ bao đời nay, vàng cưới là một nét đẹp văn hóa truyền thống, mang ý nghĩa biểu tượng cho sự sung túc, thịnh vượng và lời chúc phúc cho cặp đôi mới cưới có cuộc sống đầy đủ và ấm no.
Là một thương hiệu vàng có truyền thống lâu năm, Bảo Tín Mạnh Hải luôn kiên định với con đường lấy văn hóa dân tộc làm gốc rễ, kể chuyện văn hóa Việt bằng ngôn ngữ kim hoàn.
Với vai trò đồng tổ chức, Bảo Tín Mạnh Hải góp phần lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc, khẳng định rằng vàng 24K không chỉ là tài sản tích lũy mà còn là một phần của các nghi lễ, phong tục và đời sống văn hóa Việt.
Việc đưa cổ phục và nghi lễ truyền thống ra không gian phố đi bộ không chỉ nhằm tôn vinh nét đẹp văn hóa Việt mà còn là cách tiếp cận gần gũi, giúp cộng đồng - đặc biệt là giới trẻ “chạm vào” di sản theo cách tự nhiên nhất.