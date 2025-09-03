Người dân Hà Nội bịn rịn chia tay những chiến sĩ tham gia diễu binh, diễu hành 03/09/2025 17:03

(PLO)- Ngày 3-9, rất đông người dân Thủ đô đã có mặt từ sớm để tiễn những chiến sĩ tham gia diễu binh, diễu hành trở về Nam.

Trưa 3-9, tại Ga Hà Nội, một số khối tham gia diễu binh, diễu hành trong lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 đã lên tàu trở về đơn vị. Trước giờ tàu chuyển bánh, rất đông người dân Thủ đô đã có mặt từ sớm để tiễn chân các chiến sĩ, trong không khí bịn rịn, xúc động.

Giữa dòng người đứng chật kín sân ga, bà Trần Thị Phương chia sẻ rằng bà đến đây tiễn đưa những người lính vốn xa lạ nhưng lại gần gũi như chính con cháu mình.

“Xúc động lắm, chẳng hiểu sao chẳng quen biết gì các cháu mà đến đây nước mắt lại trào ra. Chắc vì thương các cháu quá, đứa nào cũng gầy đi, đen ra… nhưng mạnh mẽ, vui vẻ lắm” - bà Phương nghẹn ngào nói.

Đứng bên cạnh, anh Trần Công Minh, Trợ lý hậu cần Tiểu đoàn Bộ binh 301, Trung đoàn 994A, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng, chia sẻ cảm xúc sau hơn ba tháng tập luyện và tham gia diễu binh. Đợt này, anh Minh tham gia Khối lực lượng tác chiến không gian mạng.

Chiến sĩ Trần Công Minh. Ảnh: THUÝ HẰNG.

“Từ khi đến Hà Nội, từng khoảnh khắc, từng phút, từng giây, lúc mệt cũng như lúc vui vẻ cùng mọi người đều là kỷ niệm. Hạnh phúc nhất là khi tôi đi qua Lăng Bác, cảm giác thật hào hùng, bản thân rất tự hào và hạnh phúc. Đến đây chứng kiến mọi người chia tay các khối, cảm thấy Hà Nội rất hòa đồng, tôi mong muốn gặp lại Hà Nội trong thời gian tới” - Minh chia sẻ.

Còn chiến sĩ Xuân Học có bạn gái từ TP.HCM ra Hà Nội từ ngày 29-8 để cổ vũ tinh thần. Cô đã theo anh đến Làng Văn hoá – nơi Khối nam dân quân tự vệ tập luyện, có mặt tại buổi tổng duyệt. Trong ngày 2-9 và hôm nay, Học lại ra ga Hà Nội để tiễn tạm biệt bạn gái.

Chiến sĩ Xuân Học và bạn gái. Ảnh: HẢI ANH.

Nói về cảm xúc khi phải xa Hà Nội, anh Vi Trần Đức - Khối nam dân quân tự vệ chia sẻ bản thân thấy rất buồn khi phải xa Thủ đô sau một khoảng thời gian tập luyện 3 tháng ở Làng Văn hoá.

“Bây giờ mỗi người sẽ về một nơi, sau buổi diễu binh, diễu hành 2-9. Tiếc là thời gian cũng gấp rút, không có thời gian để cho mọi người chia sẻ với nhau nhiều” - Đức nói,

Cùng có mặt từ trưa, bà Đỗ Phương Nga, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám, không giấu nổi xúc động. Bà Nga nói những ngày vừa qua đã dõi theo bước chân các chiến sĩ tập luyện trên thao trường, thấu hiểu sự gian nan, vất vả và hôm nay đến ga chỉ muốn tiễn biệt trong niềm tự hào.

“Cảm xúc là rất lưu luyến, thương và cảm động lắm, vinh dự và tự hào nữa. Tôi ấn tượng tất cả các khối, khối nào cũng thích” - bà Nga bày tỏ.

Những cái ôm đầy bịn rịn lúc chia tay.

Trong dòng người tiễn đưa còn có ông Nguyễn Quyết Thắng, Chi Hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh khối 54, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ông cho biết khoảnh khắc chứng kiến đoàn quân trở về miền Nam khiến ông nhớ lại ký ức năm xưa.

“Cảm xúc như 50 năm trước cũng chuyển tàu vào Nam, tôi cũng rất ấn tượng về Lễ kỷ niệm vừa qua, Đảng và Nhà nước đã tổ chức hoành tráng" - ông Thắng chia sẻ.

Tiếng còi tàu vang lên, nhiều cánh tay giơ cao vẫy chào, nhiều đôi mắt đỏ hoe dõi theo từng khoang tàu lăn bánh. Người Hà Nội đã gửi trọn tình cảm của mình trong buổi sáng chia tay đầy xúc động, nơi những người lính trở lại đơn vị mang theo cả niềm tự hào và tình yêu thương của đồng bào Thủ đô.

Dưới đây là hình ảnh người Hà Nội chia tay chiến sĩ tham gia diễu binh, diễu hành:

Không khí chào đón những chiến sĩ trước lối vào Ga Hà Nội. Ảnh: HẢI ANH.

Phía trong cũng rất đông người dân có mặt để tiễn đoàn. Ảnh: HẢI ANH.

Cựu chiến binh Trần Quyết Thắng ra sân ga tiễn chân các chiến sĩ.



Rất nhiều bạn trẻ cũng có mặt để chào các chiến sĩ.

Hành trang ngày trở về. Ảnh: HẢI ANH.

Ngày chia xa Hà Nội, tuy rất lưu luyến nhưng nhiều người cũng vui mừng vì đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ảnh: HẢI ANH.

Từng cánh tay chào vẫy. Ảnh: THUÝ HẰNG.

Đại diện chỉ huy lên tận khoang tàu để chào các chiến sĩ. Ảnh: THUÝ HẰNG.

Đại diện Bộ Quốc phòng tặng hoa đại diện các khối. Ảnh: THUÝ HẰNG.

Một cựu chiến binh cao tuổi cũng đến để chào các cháu chiến sĩ trở về đơn vị. Ảnh: THUÝ HẰNG.

"Trái tim" cho ngày chia xa. Ảnh: HẢI ANH.

Lưu lại khoảnh khắc trước khi tàu rời sân ga. Ảnh: THUÝ HẰNG.

Khoảnh khắc đầy niềm vui và xúc động. Ảnh: HẢI ANH.

Mỗi phút giây đều là những khoảnh khắc đẹp. Ảnh: THUÝ HẰNG.

Kỷ vật của người dân dành tặng các chiến sĩ. Ảnh: HẢI ANH.

Giọt nước mắt ngày chia xa. Ảnh: THUÝ HẰNG.

Bạn Nguyễn Thị Hiền Lương có mặt ở tại Ga tàu HN từ 10 giờ để tặng quà và xin chữ ký các chiến sĩ ở khối nam dân quân tự vệ. Ảnh: HẢI ANH.

Lương cho biết muốn được xin tất cả chữ ký của các chiến sĩ ở khối này. "Mình hay làm đồ handmade nên muốn làm gì đó mang ý nghĩa tinh thần để kỷ niệm với các chiến sĩ'- Hiền Lương nói. Ảnh: HẢI ANH.