Thứ trưởng Lê Hải Bình: ‘A80 có 79 khối diễu binh, diễu hành, khối 80 là nhân dân’ 06/09/2025 19:13

(PLO)- "Trong những ngày vừa rồi, người dân có nói vui rất hay: Đảng, Nhà nước đã rất tinh tế khi sắp xếp 79 khối diễu binh, diễu hành còn khối 80 chính là nhân dân", Thứ trưởng Lê Hải Bình nói.

“Đến lúc này chúng ta vẫn còn sống trong những âm hưởng của những ngày Tết Độc lập, âm hưởng của lễ diễu binh, diễu hành và nhiều hoạt động khác của đất nước ta, nhân dân ta kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9”, Thứ trưởng Thường trực Bộ VH-TT&DL Lê Hải Bình trả lời báo chí tại họp báo Chính phủ chiều 6-9.

Thế giới ngạc nhiên, tò mò về Việt Nam

Theo Thứ trưởng Lê Hải Bình, kết quả rất tốt đẹp của những ngày vừa qua là công sức của rất nhiều lực lượng, của các ban bộ, ngành Trung ương và địa phương, công sức của cả nhân dân dưới sự lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm. Đặc biệt thường xuyên là Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và những sự kiện lịch sử của dân tộc mà Trưởng Ban Chỉ đạo là đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo là đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa.

“Trong những ngày vừa rồi, người dân có nói vui rất hay: Đảng, Nhà nước đã rất tinh tế khi sắp xếp 79 khối diễu binh, diễu hành còn khối 80 chính là nhân dân. Nhân dân đã làm nên nền tảng của toàn bộ sự kiện này”, Thứ trưởng Lê Hải Bình khẳng định.

Ông cho hay thế giới cũng rất quan tâm bởi những hoạt động tại A80 rất đặc biệt.

Lực lượng tham gia diễu binh đã nói lên sức mạnh của lực lượng vũ trang gồm Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, hình ảnh đẹp nhất là hình ảnh “đi trong vòng tay của nhân dân”.

“Thế giới cũng ngạc nhiên, tò mò nhân dân ta ra đường rất đông, chờ xem các lực lượng và chia sẻ với nhau rất nhiều điều khó thấy ở nơi nào khác trên thế giới. Trật tự an ninh, an toàn xã hội của đất nước, của Thủ đô Hà Nội trong bối cảnh đó cũng rất đẹp", ông Lê Hải Bình nói.

“Báo chí và nhiều phóng viên nước ngoài rất ngạc nhiên”, ông Lê Hải Bình thông tin thêm.

Thứ trưởng thường trực Bộ VH-TT&DL Lê Hải Bình trả lời báo chí tại cuộc họp báo Chính phủ chiều 6-9. Ảnh: QUANG PHÚC

Theo ông, ý nghĩa của những ngày đó, đặc biệt là vai trò của nhân dân, đã được Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh trong bài diễn văn dịp Lễ kỷ niệm tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, trong đó Tổng Bí thư khẳng định: “Sức mạnh thuộc về nhân dân, từ nhân dân và vì nhân dân”.

Bên cạnh A80, còn có Triển lãm "80 năm hành trình độc lập tự do hạnh phúc", đến nay thu hút gần 5 triệu lượt người đến tham quan và triển lãm vẫn đang tiếp tục đón khách.

6 ý nghĩa quan trọng

Ông Lê Hải Bình nói tiếp: Ý nghĩa đầu tiên của những hoạt động đó là sự khẳng định con đường 80 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng, của Bác Hồ mà nhân dân chúng ta đi là con đường đúng đắn, đi qua những cuộc kháng chiến để giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước. Cho đến ngày hôm nay, chúng ta xây dựng được cơ đồ này, xây dựng đất nước Việt Nam hòa bình, khiến nhiều nước khác phải nhìn vào, phải ngạc nhiên. Đó là con đường đúng đắn.

Ý nghĩa thứ hai là niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, niềm tin vào con đường đi tới trước và niềm tin vào sức mạnh của nhân dân ta, sức mạnh đại đoàn kết của dân tộc ta, bao gồm cả sức mạnh cứng đến và sức mạnh mềm, sức mạnh nội sinh của dân tộc.

Ý nghĩa thứ ba đọng lại trong đó là sự tri ân. Sự tri ân đối với tiền nhân như trong bài diễn văn của đồng chí Tổng Bí thư có nói đến: Chúng ta tri ân các bậc tiên tổ đã gây dựng đất nước. Chúng ta cũng tri ân những người đã hy sinh xương máu trong chặng đường 80 năm qua, hy sinh tuổi thanh xuân và mồ hôi nước mắt của mỗi người đã dựng xây nên đất nước của chúng ta ngày hôm nay. Sự tri ân này vừa là truyền thống của nhân dân ta, vừa là tình yêu đối với đất nước.

Ý nghĩa thứ tư là niềm tự hào. Chúng ta càng yêu nước bao nhiêu thì càng tham gia vào các sự kiện, càng xem các sự kiện và lại càng thấy yêu nước, thấy tự hào hơn. Tự hào về đất nước mình, tự hào về nhân dân mình, tự hào về quân đội nhân dân, công an nhân dân và tự hào cả về những nét đẹp văn hóa của nhân dân ta.

Buổi họp báo Chính phủ chiều 6-9 nhận được sự quan tâm về các vấn đề văn hóa, kinh tế từ báo chí. Ảnh: QUANG PHÚC

Cũng trong những ngày qua, chúng ta tự hào với chủ trương lớn của Đảng, của Nhà nước, của Chính phủ khi tặng quà cho mỗi người dân Việt Nam dịp này. Chúng ta cũng tự hào về những cử chỉ trên đường của người dân với nhau. Chỉ cần có ai bắt nhịp hô "như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng" là tất cả người dân cùng hát vang. Đấy là nét đẹp văn hóa của người dân Việt Nam, thể hiện lòng yêu nước của người Việt Nam.

Ý nghĩa thứ năm là dấy lên một khát vọng vươn mình, khát vọng phát triển hơn nữa, khát vọng để xứng đáng với công sức của các bậc tiền nhân, với ước nguyện của Bác Hồ và xứng đáng với thế hệ trẻ.

Đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm có nói rằng, những đứa trẻ sinh ra vào thời điểm này, đến năm 2045 sẽ là chủ nhân của đất nước. Vì vậy, chúng ta cùng nhau xây dựng và đắp xây đất nước Việt Nam cho thế hệ trẻ. Và việc thực hiện Nghị quyết 71 cũng là đóng góp vào câu chuyện này.

Ý nghĩa thứ sáu là thông điệp gửi tới quốc tế về một đất nước Việt Nam hòa bình, độc lập, hữu nghị, thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa. Từ đó, đóng góp vào hòa bình, ổn định, phát triển của khu vực và trên thế giới.

Báo chí tiếp tục lan tỏa âm hưởng A80

Thứ trưởng Lê Hải Bình thông tin: Bộ VH-TT&DL đã chỉ huy 4.600 người xếp chữ trên khán đài, 1.600 người tham gia vào khối Hồng kỳ, 160 người tham gia vào khối diễu hành, bao gồm các nghệ sĩ tiêu biểu, 80 ca sĩ đến từ 3 miền Bắc Trung Nam, 2.000 diễn viên quần chúng tham gia vào chương trình biểu diễn nghệ thuật cuối buổi lễ.

Thời gian vừa rồi, có tới 15.844 tin bài về các sự kiện này, tạo nên một làn sóng rất đẹp với các hashtag là “Rạng rỡ Việt Nam, Tự hào Việt Nam, Proud of Việt Nam”; gần 600.000 video clip ngắn được chia sẻ với 20 triệu like, 2 triệu share và đặc biệt là 1 tỉ view.

“Chưa bao giờ những hình ảnh về đất nước Việt Nam được lan tỏa trong khuôn khổ đất nước cũng như trên trường quốc tế đẹp như vậy. Những ngày sắp tới, chúng tôi cũng rất mong lực lượng báo chí tiếp tục lan tỏa, nhân lên những âm hưởng, ý nghĩa như tôi vừa chia sẻ, để chúng ta tiếp tục về đích trong năm 2025 trên tất cả các lĩnh vực cũng như các năm sắp tới”, ông Lê Hải Bình nhấn mạnh.

Ông kết thúc phần trả lời báo chí rằng: “Trong bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư có một câu, đó là: Phát triển đất nước đến những năm 2045 là lời thề danh dự trước lịch sử và trước nhân dân. Lời thề này là của tất cả những người Việt Nam đang sống đối với các bậc tiền nhân, đối với những người đã khuất và cả với thế hệ tương lai”.