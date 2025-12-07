Hòa Minzy nhận Giải thưởng 'Tình nguyện Quốc gia' năm 2025 07/12/2025 21:50

(PLO)- Giải thưởng “Tình nguyện Quốc gia” và “Tuổi trẻ sáng tạo” năm 2025 vinh danh những thanh niên tiêu biểu, tiên phong trong sáng tạo, tình nguyện và đóng góp cho cộng đồng.

Tối 12-7, tại Quảng trường Dĩ An (TP.HCM), trong khuôn khổ Ngày hội Thanh niên Việt Nam năm 2025, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình vinh danh, trao Giải thưởng “Tình nguyện quốc gia” và Giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” toàn quốc.

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam cho rằng, các bạn trẻ được tôn vinh là những đại diện tiêu biểu của thanh niên Việt Nam hôm nay.

Anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam. Ảnh: HN

Đây là những người luôn sẵn sàng có mặt ở những nơi khó khăn, dám nghĩ, dám làm, dám dấn thân. Mỗi giải thưởng là một câu chuyện đẹp về sự hy sinh thầm lặng, nỗ lực vươn lên cùng tình yêu và trách nhiệm đối với cộng đồng, Tổ quốc.

Theo anh Nguyễn Tường Lâm, Nghị quyết 57/NQ-TW của Bộ Chính trị đã mở ra một không gian phát triển mới, tạo động lực để thanh niên phát huy trí tuệ, tinh thần tiên phong trong khoa học - công nghệ, khởi nghiệp sáng tạo và kinh tế số.

Ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM (bìa trái) cùng anh Bùi Quang Huy, Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn trao giải thưởng Tình nguyện Quốc gia cho ca sĩ Hòa Minzy. Ảnh: HN

Những cá nhân đạt giải năm nay chính là minh chứng sinh động cho chủ trương đó, khi mang đến nhiều giải pháp chuyển đổi số, mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và các sáng kiến bảo vệ môi trường, khẳng định trí tuệ và năng lực sáng tạo của người Việt.

Đạt Giải thưởng “Tình nguyện Quốc gia” năm 2025, anh Hoàng Minh Thành vẫn nhớ như in những ngày lái ca nô vượt dòng nước xiết để cứu trợ đồng bào Quảng Trị.

Anh kể, mưa lũ trút xuống trắng trời, bà con chật vật xoay xở trong dòng nước dâng. Những tiếng kêu cứu khiến anh và đồng đội của mình không ai có thể ngồi yên.

Ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM cùng anh Bùi Quang Huy, Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn chụp hình lưu niệm cùng các tác giả đạt giải. Ảnh: HN

Mỗi khi nhận thông tin từ người dân, cả nhóm lại tức tốc huy động ca nô, xe bán tải, đèn pin và áo phao, chạy xuyên màn mưa đến những điểm ngập sâu.

“Không ai bảo ai, ai cũng lao vào hỗ trợ, chỉ mong kịp đưa được bà con đến nơi an toàn” - anh Thành nói.

Anh kể, điều ám ảnh nhất chính là những cuộc gọi cầu cứu lúc nửa đêm, khi nước lên nhanh mà người dân thì mắc kẹt trong bóng tối. Nhưng trong những khoảnh khắc ấy, anh cảm nhận rõ niềm vui khi nhìn thấy từng người được đưa lên thuyền an toàn.

“Mọi chuyến cứu trợ thành công đều nhờ sự đồng lòng và quyết liệt của từng thành viên trong đội. Chúng tôi luôn bảo ban nhau, cố gắng chuẩn bị thêm phương tiện để tiếp tục hỗ trợ bà con” - anh Thành bộc bạch.

Các gương đạt giải giao lưu tại chương trình. Ảnh: HN

Được vinh danh Giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” năm 2025, Hoàng Bảo Long, học sinh lớp 11 chuyên Lý Trường THPT Chuyên Cao Bằng, cho biết công trình AI Sentinel của nhóm bắt nguồn từ những trải nghiệm sâu sắc.

Trong một trận bão lớn, gia đình Long nhận tin người thân được tìm thấy an toàn sau lũ, khiến Long suy nghĩ về việc ứng dụng công nghệ để bảo vệ cộng đồng trước thiên tai.

Long từng có thời gian sống cùng bố. Bố Long là một chiến sĩ Biên phòng từng tham gia tuyến đầu trong giai đoạn chống dịch COVID-19. Chứng kiến sự vất vả ấy, Long mong muốn làm điều gì đó thiết thực để hỗ trợ xã hội. Môi trường học tập chất lượng cao cùng các bài giảng STEM tại trường đã giúp Long đi theo định hướng ấy.

Từ đó, Long cùng nhóm bạn phát triển AI Sentinel, hệ thống nhận diện an ninh thông minh có khả năng phát hiện người lạ trong khu vực cần bảo vệ, chụp ảnh, phân tích dữ liệu và gửi cảnh báo đến người quản lý.

Dịp này, Trung ương Đoàn đã trao Giải thưởng “Tình nguyện Quốc gia” cho 20 tập thể, cá nhân tiêu biểu. Đồng thời trao ba giải phụ cho đơn vị và cá nhân có lượt bình chọn cao hoặc có số hồ sơ đề cử nhiều nhất.

Năm nay, Giải thưởng “Tình nguyện Quốc gia” nhận 233 hồ sơ từ các tỉnh, thành đoàn và tổ chức trên cả nước. Tính từ khi khởi xướng năm 2011, gần 300 tập thể, cá nhân đã được vinh danh.

Đối với Giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” toàn quốc 2025, Ban tổ chức tiếp nhận 204 hồ sơ từ 31 tỉnh, thành và đoàn trực thuộc; Ban Bí thư Trung ương Đoàn lựa chọn 43 công trình, giải pháp tiêu biểu để tuyên dương.