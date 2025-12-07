192 đề tài xuất sắc được trao giải Euréka lần thứ 27 07/12/2025 16:13

(PLO)- Giải thưởng Euréka năm 2025 thu hút hơn 7.500 sinh viên với 2.179 đề tài tham gia, ghi nhận sự bứt phá ở nhiều lĩnh vực mới của giới trẻ.

Ngày 7-12, Thành đoàn TP.HCM phối hợp Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức lễ tổng kết và trao Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học - Euréka lần thứ 27 năm 2025.

Tham dự chương trình có ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM.

Giải thưởng Euréka lần thứ 27 được triển khai từ tháng 7-2025 đến tháng 12-2025, thu hút 2.179 đề tài của hơn 7.500 thí sinh đến từ 161 trường đại học, cao đẳng và học viện trên cả nước. Kết quả, 192 đề tài xuất sắc được trao giải, gồm 15 giải nhất, 15 giải nhì, 21 giải ba và 141 giải khuyến khích.

Chia sẻ tại buổi lễ, anh Ngô Minh Hải, Bí thư Thành đoàn TP.HCM cho biết các đề tài vào vòng chung kết thể hiện sự bứt phá mạnh mẽ trong những xu hướng nghiên cứu mới.

Nổi bật nhất là nhóm đề tài về ứng dụng trí tuệ nhân tạo và tự động hóa xuất hiện ở hầu hết các lĩnh vực, phản ánh khả năng thích ứng nhanh của sinh viên trước làn sóng công nghệ.

Ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM trao Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka lần thứ 27. Ảnh: HN

Các nghiên cứu liên quan phát triển bền vững, môi trường, năng lượng tái tạo, đô thị thông minh, sức khỏe cộng đồng và chuyển đổi xanh chiếm tỷ lệ lớn, thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội của sinh viên.

Bên cạnh đó, nhiều đề tài tập trung vào dữ liệu lớn, an ninh số, chuyển đổi số trong quản lý đời sống, cũng như các vấn đề văn hóa, xã hội như sức khỏe tâm lý, giáo dục hiện đại, di sản và nghệ thuật truyền thống.

Nhiều công trình đã được cơ quan, đơn vị tiếp nhận, triển khai hoặc ký kết ghi nhớ ứng dụng. Tiêu biểu như đề tài “Phát triển kinh tế ban đêm tại phường Bến Thành” đã được UBND phường Bến Thành ứng dụng trong công tác quản lý đô thị và khai thác không gian kinh tế đêm.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM Lâm Đình Thắng trao giải nhất cho nhóm tác giả. Ảnh: HN

Bí thư Thành đoàn TP.HCM nhận định Euréka đang trở thành “hệ sinh thái chuyển giao tri thức”. Đồng thời, anh Ngô Minh Hải kỳ vọng sinh viên tiếp tục nuôi dưỡng đam mê nghiên cứu, chủ động chọn các đề tài gắn với yêu cầu đột phá của thành phố như hạ tầng đô thị, liên kết vùng, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, phát triển công nghiệp văn hóa, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn, những lĩnh vực đang được thành phố ưu tiên đầu tư.

Được biết, Giải thưởng Euréka năm nay được tổ chức ở 15 lĩnh vực: Công nghệ thông tin; công nghệ thực phẩm; hành chính - pháp lý; hóa học; khoa học giáo dục; khoa học nông nghiệp; khoa học xã hội; khoa học y - dược; kinh tế; kỹ thuật - công nghệ; quy hoạch - kiến trúc và xây dựng; sinh học; tài nguyên và môi trường; văn hóa - nghệ thuật và vật lý.

Một trong những công trình tiêu biểu về tính ứng dụng là đề tài của nhóm sinh viên Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM với nghiên cứu “Nghiên cứu và thiết kế cảm biến điện cơ (EMG) nâng cao hiệu quả của bộ điều khiển tay Robot Bionic cho người khuyết tật”. Đề tài xây dựng hệ thống hỗ trợ vận động cho người khuyết tật ở tay.

Đinh Quang Sơn, đại diện nhóm tác giả cho biết nhóm kỳ vọng hoàn thiện sản phẩm thành thiết bị đeo thuận tiện, với mức giá thương mại dự kiến 4 - 5 triệu đồng để người khuyết tật có thể dễ dàng tiếp cận.

Công trình của ba tác giả Đinh Quang Sơn, Đinh Quang Văn và Nguyễn Thị Quỳnh Như đã đoạt giải nhất lĩnh vực Kỹ thuật công nghệ tại giải thưởng Euréka năm nay.