Màn đồng diễn của gần 5.000 thanh niên tại Ngày hội Thanh niên Việt Nam 2025 07/12/2025 11:38

Ngày 7-12, tại Quảng trường Dĩ An (TP.HCM), Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Ngày hội Thanh niên Việt Nam năm 2025, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia.

Ngày hội nhằm lan tỏa tinh thần tình nguyện, khơi dậy sức sáng tạo và khẳng định vai trò tiên phong của tuổi trẻ trong xây dựng và phát triển đất nước.

Ngày hội khẳng định vai trò tiên phong của tuổi trẻ trong xây dựng và phát triển đất nước. Ảnh: HN

Điểm nhấn của ngày hội là màn đồng diễn nghệ thuật quy mô lớn với sự tham gia của gần 5.000 đoàn viên, thanh niên. Với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam vững bước dưới cờ Đảng - Tiên phong bước vào kỷ nguyên mới”, màn đồng diễn được dàn dựng công phu, thể hiện tinh thần đoàn kết, sức trẻ và niềm tự hào của thanh niên cả nước.

Ông Bùi Quang Huy, Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn (thứ 4, từ trái qua); ông Trần Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM (thứ 3, từ trái qua). Ảnh: HN

Trong khuôn khổ ngày hội, nhiều hoạt động diễn ra đồng loạt, phản ánh sức sáng tạo và tinh thần trách nhiệm cộng đồng của thanh niên.

Quang cảnh buổi đồng diễn. Ảnh: BTC

Nổi bật là không gian “Tuổi trẻ sáng tạo”, nơi trưng bày các sản phẩm công nghệ, mô hình sáng tạo của sinh viên, thanh niên; các dự án tình nguyện hướng tới giá trị xã hội bền vững. Khu trải nghiệm dành cho thiếu nhi với hoạt động thực hành khoa học cũng thu hút nhiều em nhỏ, góp phần nuôi dưỡng tư duy sáng tạo từ sớm.

Dịp này, Trung ương Hội LHTN Việt Nam trao tặng Bằng khen cho 50 tập thể và cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong hoạt động tình nguyện năm 2025.

Ban tổ chức cũng trao 20 suất học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi, khích lệ các em tiếp tục nỗ lực trên con đường học tập và rèn luyện.

Trung ương Hội LHTN Việt Nam trao tặng Bằng khen cho 50 tập thể và cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong hoạt động tình nguyện năm 2025. Ảnh: BTC

Ngay sau lễ khai mạc, sân khấu chính diễn ra talkshow “Nâng cao năng lực điều phối các hoạt động tình nguyện của tổ chức Đoàn - Hội”, thu hút sự quan tâm của cán bộ Đoàn, Hội và các đội hình tình nguyện.

Gần 5.000 đoàn viên, thanh niên tham gia buổi đồng diễn. Ảnh: HN

Tại đây, chuyên gia và thanh niên trao đổi về kỹ năng quản lý dự án, phương thức kết nối, điều phối tình nguyện viên, cùng những mô hình an sinh xã hội bền vững.

Thanh niên phấn khởi tại buổi đồng diễn. Ảnh: HN

Bên cạnh đó, cuộc thi “Volunteer Dance” diễn ra sôi nổi, tạo sân chơi nghệ thuật trẻ trung, tăng cường sự gắn kết giữa các đội hình tình nguyện và lan tỏa thông điệp nhân ái, tinh thần cống hiến của tuổi trẻ.